台東女警自學日語通過N1檢定 助日本夫妻化解交通事故困境

鹿野分駐所警員劉珊甄。（記者黃明堂翻攝）

2025/08/25 12:41

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣警察局關山分局鹿野分駐所警員劉珊甄在讀大學時熱衷學日語，聽NHK新聞台練聽力，還曾赴日本打工遊學1年，通過日語檢定最高等級N1。今天上午，一對到台灣自駕遊的日本夫妻在鹿野發生擦撞事故，劉珊甄的日語派上用場，流利化解日籍夫妻的語言障礙。日本夫妻倆對她的親切與專業感到驚豔，也在事故處理過程中感受到滿滿的安心與溫暖。

關山警分局表示，一對來自日本的夫妻，專程租賃自小客車展開為期十天的環島旅行。今天上午9點多行經鹿野中華路段時，因為對於交通環境不熟悉，本欲轉彎但又突然回正，不慎與直行車輛發生擦撞。由於擔心語言溝通不良，兩人一度顯得焦急不安。就在此時，鹿野分駐所警員劉珊甄前往現場協助，以一口流利的日語與這對日本夫妻對話，瞬間化解了語言障礙。

劉員表示，自己在五專及高雄科技大學就讀期間，對美、日語都懷有濃厚興趣，尤其對日語投入相當多時間，也聽從教授建議觀看「NHK新聞台」，達到聽力訓練的好成效。她不僅赴日遊學一年，期間還半工半讀，深刻體驗當地文化與生活。也因為這段學習經歷，讓她的日語能力日益精進，最終通過「日本語能力試驗」（JLPT）最高級別 N1 的檢定。

N1 級別代表能理解廣泛情境下的日語，包括複雜論述與日常深度對話，等同擁有相當專業的語言能力。此次事故處理雖僅屬輕微交通事故，但能將所學語言知識應用在執勤工作上，協助外籍旅客安心完成手續，讓劉員感到十分開心與滿足。這對日本夫妻在離開前，更多次向她表達由衷感謝，對台灣警察的專業與貼心留下了深刻印象。

鹿野分駐所警員劉珊甄以流利日語協助自駕遊台灣的日本夫妻處理車禍。（記者黃明堂翻攝）

