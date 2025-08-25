教育部認定葉丙成「未違反性平法」 北檢分案偵辦洩漏個資案

前教育部政次葉丙成因於個人臉書評論台大性平案，疑洩漏性平案受害者個資，對被害人造成二次傷害，教育部性平會近期公布調查結果，儘管他並未違反性平法，但仍遭提告。（資料照）

〔記者劉詠韻／台北報導〕前教育部政次葉丙成因於個人臉書評論台大性平案，疑洩漏性平案受害者個資，對被害人造成二次傷害，教育部性平會近期公布調查結果，儘管他並未違反性平法，但仍遭提告。台北地檢署今（25）日表示，確已收到相關人士的告訴，目前已分他字案偵辦。

葉丙成今年4月在個人臉書發文評論台大性平案件，在文中洩露受害者個資，遭民進黨教文會委員連署要求送性平調查。教育部性別平等教育委員會日前調查結果認定，葉丙成行為未違反性平法，當事者隨後發文透露自己「哭了一整天」，並指「被執政團隊，再次鐵拳」。

當事學生今於立法院記者會指出，葉丙成在臉書發文附圖洩漏她姓名，她曾要求葉丙成刪文，但拖延了1個月。教育部性平會給葉丙成3個月時間回應，卻僅給她5天準備期限，性平會的判定結果讓她徹底崩潰。該舍監已被檢察官依跟蹤騷擾罪起訴，卻仍在擔任舍監，她要求台大立即撤除其輔導員職務。

台大學生會會長陳柏承批評，葉丙成即便洩漏個資，卻不用道歉也不用負責，強調「只要能看到名字就是洩密」。他指出，教育部性平會的處理荒謬，甚至以「必須放大才能看到名字」為由替葉丙成開脫，要求葉丙成公開向當事人真誠道歉，並呼籲教育部退回調查結果，修補性平法漏洞。

北檢今回應，目前已收到針對葉丙成洩漏個資的相關告訴，並已分他字案偵辦。

