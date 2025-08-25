為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    花蓮少年22次無照拒繳罰款 執行署查封不動產

    花蓮縣蘇姓男子拒繳罰單及汽車牌照、燃料稅達40萬元多年，行政執行署依法查封蘇男土地。（花蓮分署提供）

    2025/08/25 12:33

    〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣壽豐鄉蘇姓少年從未滿18歲就開始駕駛汽、機車，成年後也沒有去考駕照，從2022年到2024年遭開罰無照駕駛多達22次，累積的罰單金額連同牌照稅、燃料費高達40萬餘元都拒繳，遭催繳近一年仍拒繳，行政執行署發動強制執行，經執行人員親赴現場查封不動產後，蘇男已於日前繳清罰鍰。

    行政執行署花蓮分署指出，21歲蘇姓男子從2021年開始，無照駕駛汽、機車多達22次，猶如路上不定時炸彈，累計的罰單，連同牌照稅、燃料費高達40萬餘元，因蘇男拒不繳納遭移送執行。花蓮分署受理後，旋即發動強制執行，因其名下無所得及存款，為保全公法債權，花蓮分署立即就其壽豐鄉2筆土地，函請地政事務所辦理查封登記。

    無照駕駛事件頻傳，每每造成無辜民眾傷亡與家庭破碎，其後經多次催繳，至戶籍地查訪等，蘇男均置之不理。行政執行署花蓮分署指出，期間雖曾致電表達會到分署辦理分期繳納，惟始終未履行承諾。為督促其履行義務，花蓮分署於今年3月間派員赴現場查封土地，張貼封條準備進入法拍程序，蘇男才驚覺土地將遭法院拍賣，已於日前繳清罰鍰。

