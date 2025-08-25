保時捷遭前男友潑漆折鏡拔車牌警方聲請預防性羈押

高雄停路邊一輛保時捷遭潑漆、折鏡、拔車牌，女車主的前男友涉重嫌，警方聲請預防性羈押。（民眾提供）

2025/08/25 12:39

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市鼓山區發生停路邊的保時捷凱燕（Cayenne）慘遭毀損，不僅遭人潑白色油漆，還折斷後照鏡，拔掉前後車牌，警方獲報查出女車主與吳姓前男友感情糾紛，涉有重嫌。

女車主今（25日）對吳男提出毀損罪、恐嚇罪、違反保護令等告訴，警方依規定受理偵辦積極查緝，並將向高雄地檢署、地方法院聲請拘票、建請預防性羈押，以防再犯。

鼓山分局今指出昨接獲報案，在裕國街停車格有車輛遭毀損，派人前往了解，發現是一輛保時捷名車遭破壞，經調查車主為邱姓女子（37歲）所有，她疑與前男友吳男（36歲）有感情糾紛，調閱路口監視器發現吳男涉嫌重大。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

