豐原火災2死 警消：初步排除縱火可能

豐原火災造成2樓出租套房2死，警消初步排除縱火可能。（記者歐素美攝）

2025/08/25 12:53

〔記者歐素美／台中報導〕台中市豐原區分租套房火災2死，豐原警分局初步調查指出，該住戶門是由內上鎖，初步排除他人縱火；消防人員指出，屋內起火點疑似在張女租屋內門旁的五斗櫃，上方有電器用品，不排除電線起火，鄰居只聽到火災時張女呼救聲，而非2人吵架聲，現場初步也未聞到汽油味等，研判可能是2人酒醉熟睡，發現火災時已來不及逃生，所以張女有逃到床下躺在地板上死亡，李男則仰躺在床上成焦屍。

警方調查指出，圓環東路出租套房火災命案，經調閱附近監視器尚未發現可疑人物，當時該住戶門是由內上鎖，起火點疑似在門內，初步排除他人縱火，而且張女正上方的3樓租客供稱，今天凌3點11分左右，聽到張女呼救，還有疑似用枕頭拍打聲牆壁等響，才發現火災趕緊逃，因此，初步排除是他人縱火。

台中市消防局第一大隊表示，消防人員到場時發現李男仰躺在床上成焦屍，已明顯死亡，張女則仰躺在床旁的地板上，也被燒焦。火災起火點疑似在張女租房內門旁的五斗櫃，因為五斗櫃燒的最嚴重，五斗櫃上方有飲水機及電風扇等電器用品，不排除可能是電線走火，因起火點在門口，加上2人可能因飲酒睡熟了，致2人未能及時逃生。

鄰居表示，火災時聽到張女呼救聲，還有李男說話的聲音，但聽不清楚李男說什麼；消防人員指出，鄰居並未聽到死者2人吵架聲，現場初步也未聞到汽油味等，初步研判2人可能酒後熟睡，張女率先發現火災，但火煙太大，只逃下床，且呼救聲愈來愈弱，被燒成焦屍，李男則躺在床上，根本來不及逃。

