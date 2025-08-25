新竹黑幫跨國成立「老虎機房」專詐中國人年金流逾10億 竹檢起訴27人

新竹檢方今天起訴風北會幫眾為首的詐欺集團共 27人，並對2名幫眾具體求刑。（新竹地檢署提供）

2025/08/25 12:46

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹黑幫風飛砂風北會用詐騙術「反攻大陸」，1年金流超過10億新台幣！新竹檢警偵破30多歲陳姓男子和40多歲的謝姓男子涉嫌出任金主，一邊在台吸收境外面交車手去中國取款，一邊在柬埔寨成立「老虎機房」，跟其他跨國機房共同洗錢，至少79名中國被害人受騙，造成人民幣損失超過3000萬。檢方今天依組織犯罪、加重詐欺等罪嫌起訴陳、謝等27人，並對謝男求刑15年，對陳男求刑12年。

破獲這個詐團之前，他們在台的水房就已先被偵破，全案目前繫屬院方審理當中，部分已先做出判決。這波被起訴27人中，有12人在押，但還有27人被通緝在外，隨案扣得33部名車，以及超過新台幣700萬的現金贓款。

檢方說，陳男去年3月率先出資美金20萬，發起在柬埔寨籌設「老虎機房」，謝男後來也加入成金主，他們用假檢警拐騙中國人，單月總營收超過新台幣1億。今年3月這個詐團在柬埔寨被破，推估近1年得手超過新台幣10億。

竹檢表示，「老虎機房」另與「本組機房」、「東北機房」等跨國合作且營收分潤。經營較久的機房還會派員對新成立的機房做「教育訓練」，初步發現至少有79名中國被害人，損失至少有人民幣3000多萬。

「老虎機房」負責招募台灣人到中國向被害人取款面交，中國水房把詐欺贓款轉為泰達幣後再經在台水房，把泰達幣兌現成新台幣，藉此隱匿、收受詐欺所得，以製造金流斷點妨礙司法追查。

新竹地檢署指揮偵破風北會為首的詐團，發現他們近1年時間用詐術「反攻大陸」，不法金流超過10億新台幣。（新竹地檢署提供）

新竹地檢署指揮偵破風北會為首的詐團，發現他們近1年時間用詐術「反攻大陸」，不法金流超過10億新台幣。（新竹地檢署提供）

新竹檢警偵辦風北會為首的詐團，總共拘提19人到案，今天起訴涉案27人，另有27人通緝在外。（新竹地檢署提供）

