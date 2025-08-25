為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    光電弊案連環爆 雲林縣已7案4民代、5鄉長卡官司

    國民黨籍前雲林縣議長沈宗隆涉光電弊案一審判處3年6月。（記者黃淑莉攝）

    國民黨籍前雲林縣議長沈宗隆涉光電弊案一審判處3年6月。（記者黃淑莉攝）

    2025/08/25 12:23

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕國民黨籍前雲林縣議會議長沈宗隆及議員王又民涉光電弊案，雲林地方法院今（25）日一審判處沈宗隆3年6月，王又民9年6月。光電利益大弊案連環爆引起議論，雲林縣這幾年已有7案，共3名議員、5名鄉長及1名鄉代會主席卡官司。

    除沈宗隆、王又民案，其他6案包括，無黨籍雲林縣議長黃凱涉向太陽能廠商收賄1480萬元，去年10月被新北地檢署依違背職務期約、收賄罪嫌起訴。

    無黨籍前台西鄉長林芬瑩與夫婿丁文彬，2021年涉透過白手套向太陽能業者索賄560萬元，兩人一審分別被判刑12年及13年半，今年2月二審駁回上訴

    無黨籍縣議員林哲凌在擔任口湖鄉長期間，2019年10月起透過白手套向綠能業者收取400萬元，一審判刑10年，今年6月二審維持原判。

    無黨籍前麥寮鄉長蔡長昆與前台西鄉長林芬瑩夫婿丁文彬，涉以職務之便向綠能恐嚇，勒索每支風機40萬元，蔡長昆、丁文彬兩人都被起訴。

    無黨籍二崙鄉長鍾東榮、鄉代會主席楊世彬涉圖利光電廠商，以每峰瓩可得2300元賄賂款為條件，讓廠商順利得標，2人都被起訴並求刑11年。

    同案彰化地檢檢察官又查出無黨籍前鄉長鍾福助在2021年至2022年間，任職要結束尾聲涉光電收賄，彰化地檢署訊後以10萬元交保。

    國民黨籍前雲林縣議員王又民涉光電弊案一審判處9年6月。（資料照）

    國民黨籍前雲林縣議員王又民涉光電弊案一審判處9年6月。（資料照）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播