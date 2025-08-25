光電弊案連環爆 雲林縣已7案4民代、5鄉長卡官司

國民黨籍前雲林縣議長沈宗隆涉光電弊案一審判處3年6月。（記者黃淑莉攝）

2025/08/25 12:23

〔記者黃淑莉／雲林報導〕國民黨籍前雲林縣議會議長沈宗隆及議員王又民涉光電弊案，雲林地方法院今（25）日一審判處沈宗隆3年6月，王又民9年6月。光電利益大弊案連環爆引起議論，雲林縣這幾年已有7案，共3名議員、5名鄉長及1名鄉代會主席卡官司。

除沈宗隆、王又民案，其他6案包括，無黨籍雲林縣議長黃凱涉向太陽能廠商收賄1480萬元，去年10月被新北地檢署依違背職務期約、收賄罪嫌起訴。

請繼續往下閱讀...

無黨籍前台西鄉長林芬瑩與夫婿丁文彬，2021年涉透過白手套向太陽能業者索賄560萬元，兩人一審分別被判刑12年及13年半，今年2月二審駁回上訴

無黨籍縣議員林哲凌在擔任口湖鄉長期間，2019年10月起透過白手套向綠能業者收取400萬元，一審判刑10年，今年6月二審維持原判。

無黨籍前麥寮鄉長蔡長昆與前台西鄉長林芬瑩夫婿丁文彬，涉以職務之便向綠能恐嚇，勒索每支風機40萬元，蔡長昆、丁文彬兩人都被起訴。

無黨籍二崙鄉長鍾東榮、鄉代會主席楊世彬涉圖利光電廠商，以每峰瓩可得2300元賄賂款為條件，讓廠商順利得標，2人都被起訴並求刑11年。

同案彰化地檢檢察官又查出無黨籍前鄉長鍾福助在2021年至2022年間，任職要結束尾聲涉光電收賄，彰化地檢署訊後以10萬元交保。

國民黨籍前雲林縣議員王又民涉光電弊案一審判處9年6月。（資料照）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法