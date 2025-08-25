為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    大樓住戶半年內遭假報5次「職棒簽賭」、「詐團機房」竟是鄰居惡搞

    高雄計程車司機5度打手機謊報鄰居經營簽賭機房被判刑。（情境照）

    高雄計程車司機5度打手機謊報鄰居經營簽賭機房被判刑。（情境照）

    2025/08/25 12:29

    〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市楠梓區一大樓住戶，半年內遭檢舉5次經營「職棒簽賭」、「詐團機房」，屋主頻頻遭警方登門訪查不堪其擾，反控楊姓檢舉人誣告，查出竟是鄰居惡搞，楊被判刑8個月，不得易科罰金。可上訴。

    判決指出，楊姓計程車司機至前年10月24日起接連5次以行動電話，打110報案稱社區7樓住戶經營「疑似簽賭公司」、「簽賭機房」、「經營職棒簽賭」、「詐騙集團成員…有電腦主機等犯罪工具」，警方報案後，均派員前往察看，均未查獲有任何與職棒簽賭、詐騙機房等相關之事證。

    被檢舉住戶不堪其擾報警處理，反控檢舉人誣告，警方找到楊姓檢舉人，詢問其檢舉動機，楊堅決否認誣告，並稱是管理室陳姓管理員所提供的訊息，但陳到庭具結後供稱，沒有向被告說告訴人有從事不法行為，也沒有說其從事職棒簽賭，也沒有看到陌生人進出等。

    橋頭地院審理認被告之犯罪情節重大，惡性非輕，也無提出具體的賠償方案以尋求告訴人諒解，沒有彌補其犯罪所生之危害，認本案不宜輕縱，依誣告罪判被告8月徒刑，不得易科罰金。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播