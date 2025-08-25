大樓住戶半年內遭假報5次「職棒簽賭」、「詐團機房」竟是鄰居惡搞

高雄計程車司機5度打手機謊報鄰居經營簽賭機房被判刑。（情境照）

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市楠梓區一大樓住戶，半年內遭檢舉5次經營「職棒簽賭」、「詐團機房」，屋主頻頻遭警方登門訪查不堪其擾，反控楊姓檢舉人誣告，查出竟是鄰居惡搞，楊被判刑8個月，不得易科罰金。可上訴。

判決指出，楊姓計程車司機至前年10月24日起接連5次以行動電話，打110報案稱社區7樓住戶經營「疑似簽賭公司」、「簽賭機房」、「經營職棒簽賭」、「詐騙集團成員…有電腦主機等犯罪工具」，警方報案後，均派員前往察看，均未查獲有任何與職棒簽賭、詐騙機房等相關之事證。

被檢舉住戶不堪其擾報警處理，反控檢舉人誣告，警方找到楊姓檢舉人，詢問其檢舉動機，楊堅決否認誣告，並稱是管理室陳姓管理員所提供的訊息，但陳到庭具結後供稱，沒有向被告說告訴人有從事不法行為，也沒有說其從事職棒簽賭，也沒有看到陌生人進出等。

橋頭地院審理認被告之犯罪情節重大，惡性非輕，也無提出具體的賠償方案以尋求告訴人諒解，沒有彌補其犯罪所生之危害，認本案不宜輕縱，依誣告罪判被告8月徒刑，不得易科罰金。

