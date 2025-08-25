為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    沈宗隆收賄2千萬判3年半、王又民涉貪225萬判9年半 量刑原因曝

    雲林地院合議庭審判長王子榮針對此案說明量刑原因。（記者李文德攝）

    雲林地院合議庭審判長王子榮針對此案說明量刑原因。（記者李文德攝）

    2025/08/25 12:32

    〔記者李文德／雲林報導〕國民黨雲林縣前議長沈宗隆、縣議員王又民分別涉向達德能源公司收賄2000萬、225萬，今（25日）雲林地方法院宣判，沈宗隆判3年半、王又民則判9年半，2人皆褫奪公權8年。合議庭審判長王子榮表示，兩人所犯7年以上重罪，而沈宗隆坦承犯行並繳回不法所得，態度良好，符減刑條款，但王又民始終否認犯行，態度難認良好，因此量刑9年6個月。

    「人生有多難，判決就有多難。」王子榮表示，本案歷經將近30個審理庭期，傳訊證人接近30人次，其中被告沈宗隆、潘正綱、鍾慶郎均坦白犯行，被告王雲怡、王又民否認犯行，經傳喚相關證人交互詰問，以及審閱卷內證據下，其2人犯行已足以認定。

    王子榮指出，沈宗隆當時作為雲林縣議會議長，地方上動見觀瞻，而綠能產業為國家重要政策，但沈卻有營利想法，被告沈宗隆提到以本案來說，利益不是太大的數額，卻造成達德公司非常大的為難，無疑成為離岸風電綠能政策的阻礙。不過，沈宗隆所犯7年以上有期徒刑罪名，但他在偵審中坦然面對錯誤，也繳回全數犯罪所得，就符合發動減刑條款，可以減刑一次，本身最低可從3年6個月開始量刑，再加上考量被告身體健康狀況，因此在符合貪污治罪條例減刑規定等一切情狀，量處3年6個月。

    王子榮表示，王又民為雲林縣議員，既知綠能政策既然定調為國家重要能源政策，但王又民卻在議職權行使中收受225萬元款項，也利用議員職權向縣府追蹤達德風機設置相關進度。最主要是因王又民偵審期間否認犯行，可其辯解與卷證、到庭詰問證人等出入過大，就此難認犯後態度良善，雖然和沈宗隆相比有落差，但王收賄的金額也不低，加上其職位為議員，仍和議長一職對地方影響力有別等一切情狀，因此量刑9年6個月。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播