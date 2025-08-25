沈宗隆收賄2千萬判3年半、王又民涉貪225萬判9年半 量刑原因曝

雲林地院合議庭審判長王子榮針對此案說明量刑原因。（記者李文德攝）

2025/08/25 12:32

〔記者李文德／雲林報導〕國民黨雲林縣前議長沈宗隆、縣議員王又民分別涉向達德能源公司收賄2000萬、225萬，今（25日）雲林地方法院宣判，沈宗隆判3年半、王又民則判9年半，2人皆褫奪公權8年。合議庭審判長王子榮表示，兩人所犯7年以上重罪，而沈宗隆坦承犯行並繳回不法所得，態度良好，符減刑條款，但王又民始終否認犯行，態度難認良好，因此量刑9年6個月。

「人生有多難，判決就有多難。」王子榮表示，本案歷經將近30個審理庭期，傳訊證人接近30人次，其中被告沈宗隆、潘正綱、鍾慶郎均坦白犯行，被告王雲怡、王又民否認犯行，經傳喚相關證人交互詰問，以及審閱卷內證據下，其2人犯行已足以認定。

請繼續往下閱讀...

王子榮指出，沈宗隆當時作為雲林縣議會議長，地方上動見觀瞻，而綠能產業為國家重要政策，但沈卻有營利想法，被告沈宗隆提到以本案來說，利益不是太大的數額，卻造成達德公司非常大的為難，無疑成為離岸風電綠能政策的阻礙。不過，沈宗隆所犯7年以上有期徒刑罪名，但他在偵審中坦然面對錯誤，也繳回全數犯罪所得，就符合發動減刑條款，可以減刑一次，本身最低可從3年6個月開始量刑，再加上考量被告身體健康狀況，因此在符合貪污治罪條例減刑規定等一切情狀，量處3年6個月。

王子榮表示，王又民為雲林縣議員，既知綠能政策既然定調為國家重要能源政策，但王又民卻在議職權行使中收受225萬元款項，也利用議員職權向縣府追蹤達德風機設置相關進度。最主要是因王又民偵審期間否認犯行，可其辯解與卷證、到庭詰問證人等出入過大，就此難認犯後態度良善，雖然和沈宗隆相比有落差，但王收賄的金額也不低，加上其職位為議員，仍和議長一職對地方影響力有別等一切情狀，因此量刑9年6個月。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法