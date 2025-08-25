為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    抓不怕！交保才10天又當車手 群組自誇：我專業缺很大

    吳男擔任詐欺集團車手，常自誇「非常有經驗」，卻羈押獲釋不到10天又重操舊業被捕。彰化地院審理，依詐欺罪判刑1年8月。（資料照）

    2025/08/25 12:29

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣吳姓男子多次擔任詐欺集團車手均被補，今年4月羈押獲釋，結果不到10天內竟重操舊業，再度出面擔任取款車手，甚至還在集團群組內自誇「非常有經驗」、「非常專業」。彰化地院審理，認為他屢教不改、惡性重大，依三人以上共同詐欺取財未遂罪，判刑1年8月。

    判決書指出，今年4月中旬，吳男透過通訊軟體Turrit及LINE加入一詐騙集團，擔任負責收取現金的「車手」。該集團以「義理德投資公司」名義，透過LINE向一名陳姓被害人誆稱「保證獲利、穩賺不賠」，誘騙其進行投資，並相約於4月22日在彰化市面交20萬元。吳男依指示前往約定地點，所幸警方早已接獲情資並提前埋伏，待被害人交付現金後，立即上前將吳男當場逮捕。

    法院審理發現，吳男在去年10月就因擔任車手遭逮捕，後於去年11月獲釋；今年3月底又再度遭補羈押，並於4月15日釋放，不料他毫無悔意，在獲釋後短短7天內（4月22日）再度犯案。

    調查發現，吳男不僅印製偽造收據、扮演專業車手，還在群組向同夥誇口「我是一個非常有經驗的，我真缺單缺很大...這次我準備齊全」甚至還稱會寫「工作日誌」向上級報告，積極要求派工，顯見其將詐騙視為專業工作。

    法官認為，吳男犯三人以上共同詐欺取財未遂，雖犯後自白、款項未得手，仍難掩其累犯身分及屢犯本性，因此量處1年8月徒刑，並沒收偽造證件、收據等犯罪工具。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

