    首頁　>　社會

    「假觀光真坐檯」遇臨檢落跑 10泰籍辣妹桃園街頭狂奔

    武陵所員警執行臨檢勤務時，突見一群外籍女子拔腿狂奔，立即呼叫警網攔查。（記者鄭淑婷翻攝）

    2025/08/25 11:43

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園警分局武陵派出所昨（24）日晚間10點45分於桃園區南海街某酒店執行臨檢勤務，對面1家KTV業者察覺不對，要店內小姐「快跑」，忽然間一群外籍女子集體奔逃，警方發現隨即呼叫警網攔查，將10名泰籍女子全數攔查到案，她們全都是以觀光名義來台，隨即被安排到KTV等場所坐檯陪酒。

    武陵所副所長賴盈州當時率同仁針對轄內KTV、酒店等易滋事場所進行臨檢查察，在南海街某酒店進行臨檢時，對面1家KTV突然跑出一群外籍女子，並往三民路方向狂奔，他立即呼叫警網進行攔查。

    員警迅速在附近巷道將10名泰籍女子全數攔查到案，經瞭解，這些女子都是以觀光名義來台，實際從事違規坐檯工作，為規避警方查察，店內員工發現警察在對面臨檢，可能下1家就是他們，立即通報小姐們「落跑」，反倒引起員警注意，全案依就業服務法移請相關單位裁處，10名泰籍女子也送到移民署等待遣返。

