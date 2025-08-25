下跪也沒用！阿婆連偷3次同款銀戒指 老闆這次不忍了！

彰化市三民市場有阿婆向攤商下跪，路過民眾都議論紛紛。（取自黑色豪門企業）

2025/08/25 11:48

〔記者劉曉欣／彰化報導〕網路瘋傳彰化市三民市場有阿婆下跪向攤商求饒，引發民眾議論，徐姓攤商表示，阿婆已是第3次行竊，每次都偷同一款銀戒指，前兩次抓到都放過她，這次不忍了報警處理，阿婆才下跪求饒！

徐姓攤商說，83歲詹姓阿婆曾經跟他買過銀戒指，後來有人提醒他阿婆是慣竊，他從此都會特別注意阿婆動向，最近阿婆常常來逛，第一次把銀戒指夾在手掌心，他問阿婆「要買嗎？」，阿婆才把戒指放下。第二次又抓到阿婆偷銀戒子，當場告誡阿婆「不要這樣」，8月23日又抓到把銀戒子放入袋子要離開，因為已抓到第3次，阿婆就把戒子丟向攤位就準備離去，讓他決定要報警處理。

徐姓攤商指出，阿婆一聽到要報警，當場就下跪求情，但他認為這根本就是情緒勒索，既然前兩次都原諒了，阿婆不但不改，竟然還繼續偷，每次都偷同一款銀戒指，每套2個賣價共500元，他認為這次還當著他的面在偷，不能再原諒了。

彰化警分局表示，詹姓阿婆竊取攤商銀戒指2枚價值500元，全案有攤商老闆與另名目擊人指證歷歷，員警到場逮捕，全案依竊盜罪嫌移送偵辦。

阿婆每次都偷同一款銀戒子。（民眾提供）

