    首頁　>　社會

    澎湖查獲重達474公斤市值逾14億大麻 陳光復頒獎表揚有功單位

    澎湖查獲逾14億元大麻，縣長陳光復頒獎表揚。（澎湖縣政府提供）

    澎湖查獲逾14億元大麻，縣長陳光復頒獎表揚。（澎湖縣政府提供）

    2025/08/25 12:26

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕海巡署偵防分署澎湖查緝隊協同多個單位通力合作，成功攔阻重達474公斤、市價初估逾新臺幣14億元的2級毒品大麻流入社會。澎湖縣長陳光復今（25）於主管工作會報中，特別頒發破案慰勞金表揚有功單位，肯定大家共同打擊毒品犯罪、守護民眾安全的決心和卓越表現。

    陳光復表示，此次跨機關合作展現強大執法量能，不僅有效阻斷大量毒品流入，更展現出政府守護國人健康與社會安全的決心。他強調，毒品對家庭與社會的危害深遠，尤其對青少年身心發展更是極大威脅，澎湖絕不容許淪為毒品中繼站，未來縣府會持續與各單位緊密合作，共同維護居民安全與社會治安。

    陳光復感謝所有投入查緝工作夥伴們長期以來的默默付出，為澎湖築起堅實的安全防線。他也呼籲民眾提高警覺、發揮社區力量，與澎湖縣政府攜手打造無毒家園，讓澎湖成為更安全、更安心的幸福島嶼。

    此次受表揚單位有：海巡署偵防分署澎湖查緝隊、海巡署金馬澎分署第七岸巡隊、海巡署艦隊分署第八海巡隊、海巡署金馬澎分署第十三巡防區指揮部、法務部調查局澎湖縣調查站、澎湖縣政府警察局馬公警分局、澎湖縣政府警察局刑事警察大隊。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    澎湖縣長陳光復頒獎，給海巡署機動查緝隊。（澎湖縣政府提供）

    澎湖縣長陳光復頒獎，給海巡署機動查緝隊。（澎湖縣政府提供）

