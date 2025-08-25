找到了！深夜出海釣魚翻船失聯 27歲男子遺體打撈上岸

海巡及義警消打撈男子屍體。（民眾提供）

2025/08/25 11:18

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣東港鎮昨天深夜驚傳民眾落海，有釣客駕波特船出海，疑似低估夜間海象變化，遭大浪擊打後翻覆，雖有2人獲救，但傳出有1人失聯，義警消、海巡昨天晚間就出動空、岸際兩路漏夜搜索，今天早上約9時40分左右，在東港溪出海口附近發現該名男子遺體，並打撈上岸。

屏東縣消防局指出，昨天約在夜間9點接獲屏東縣東港鎮安檢所外海民眾搭波特船落海案件，出動東港分隊及第三大隊，共計4車1艇9人前往，現場由第三大隊長吳鳴迪指揮，與海巡人員一同搜索。海巡安檢所則指出，經了解為1人駕波特船落海，昨晚因風浪過大，加上夜深視線不佳，雙方互相配合搜索，今晨海象略穩定後，則即出動小艇於岸際搜救。

屏東消防局指出，24及25日共計派遣第三大隊、特搜大隊、東港、南州、林邊及崁頂分隊共計27人次、14車次，船艇3架次及無人機2架次前往，並通知沿海救難協會及威鯨救難協會等民間團體支援協助搜救。於今天上午9時40分尋獲遺體，經家屬確認後交海巡及員警處理。

據悉，該名男子約27歲，設籍高雄市，昨天深夜與友人駕著俗稱「波特船」的載具出海，但晚間海象難測且視線不佳，發現浪勢轉劣後，3人原已打算返航，未料該名男子卻在途中遭大浪打翻而失聯，今天上午發現時因溺斃失去生命跡象多時，由於上週東港、新園的海巡人員才在附近海域打撈1名落海機車騎士，接連又傳出溺斃事件，水域安全備受關注。

