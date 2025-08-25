為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    狂追人妻遭拒 單戀男二度開車衝撞釀4傷被收押

    邱姓男子瘋狂追求不成，開車衝撞心儀人妻，車頭嚴重凹損、電桿也被撞斷，造成4人受傷。（資料照）

    邱姓男子瘋狂追求不成，開車衝撞心儀人妻，車頭嚴重凹損、電桿也被撞斷，造成4人受傷。（資料照）

    2025/08/25 12:18

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市平鎮區23歲邱姓男子，因單戀22歲人妻遭拒，多次到對方上班處騷擾，人妻報警提告「跟蹤騷擾防治法」告訴並向法院聲請保護令，邱男竟趁人妻與男性友人下班時，開車二度衝撞2人共乘的機車，造成4人受傷，警方將他依殺人未遂罪嫌移送桃園地檢署偵辦，檢方向桃園地院聲請羈押獲准。

    桃園地院指出，邱男坦承有侵入人妻住處拍攝性影像，以及開車衝撞殺人未遂，且犯罪經過有證人證詞及對話紀錄，手機照片，現場照片，監視器錄影畫面等證據，足認犯罪嫌疑重大。又邱男所涉殺人未遂之犯行為最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，伴有高度逃亡之虞，而邱男僅因單戀被害人，即對女方出言恐嚇，駕車衝撞，且見女方與友人被撞倒地後仍迴轉二度衝撞，有反覆實施犯罪事實及再犯之虞，裁准羈押。

    桃園地院另強調，此案被害女子於21日報案提告跟騷法並聲請保護令，然詢問平鎮警分局指保護令部分今天才會送件，並非法院受理聲請保護令後尚未裁定。

    邱涉趁女子由友人王姓男子騎機車載往警局求助途中，開車尾隨三度衝撞，輾斷王男髖骨，還當街痛毆女子。警方趕到逮人，依殺人未遂罪嫌送辦，建請檢方聲押。

