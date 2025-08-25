為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    收賄2千萬判3年半 沈宗隆稱「公道」：進去關「你們要幫我寄菜」

    沈宗隆聽判後並未有太大反應，他說3年6月有期徒刑判決很公道，會面對司法，如果真的得進去關，「你們要幫我寄菜」。（記者李文德攝）

    沈宗隆聽判後並未有太大反應，他說3年6月有期徒刑判決很公道，會面對司法，如果真的得進去關，「你們要幫我寄菜」。（記者李文德攝）

    2025/08/25 11:07

    〔記者李文德／雲林報導〕國民黨雲林縣前議長沈宗隆等人涉嫌向達德能源公司收賄2000萬元，今（25）日雲林地方法院一審宣判沈宗隆、縣議員王又民、白手套鍾慶郎、達德能源公司前董事長王雲怡、前執行長潘正綱等5人，分別處以3個月至9年6月有期徒刑。前往聽判的沈宗隆表示，3年6月有期徒刑判決很公道，會面對司法，如果真的得進去關，「你們要幫我寄菜」。

    沈宗隆今一早就到法庭報到，表情一派輕鬆，聽到法庭宣判3年6個月，也沒特別表情。

    沈宗隆事後接受媒體訪問表示，現在判決他認為很公道，法院一審判決3年6個月，「我認為這個刑度不是很重」，不過自己本身身體健康因素，下個月還要開刀，這當中是不是要繼續上不上訴，是否會延誤到去開刀的時間，這些都要跟律師好好研討。

    沈宗隆強調，「我面對司法，不會有逃避的行為，所以我絕對面對司法的審判，至於此次審判長，他審判程度是我還可以接受，也很感謝審判長這段時間來的辛苦。」

    沈宗隆最後再說，「感謝各位關心我的人，還有各位記者，一大早就來這邊等候，如果真的得進去關，你們要幫我寄菜」。

    被判9年半 王又民︰收到判決文再做上訴準備

    至於被判刑9年6個月的王又民則接受電話訪問說，針對此次判決表示遺憾，但也會予以尊重，等收到判決文後將再做上訴準備。

