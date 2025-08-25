為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    缺錢花用持開山刀攔路打劫機車騎士得手3500元 惡男被重判8年半

    林男持開山刀打劫機車騎士得手3500元，被判刑8年半。示意照，非本案兇器。（資料照）

    2025/08/25 10:58

    〔記者李立法／屏東報導〕林姓男子因缺錢花用竟持開山刀攔路打劫機車騎士，雙方發生扭打，騎士被林男砍傷大腿，無力抵抗，林男搶走手機及裝有3500元現金、信用卡等財錢的錢包後逃逸，警方據報循線將林男逮捕送辦，屏東地院依攜帶兇器強盜罪，判處林男有期徒刑8年6個月，可上訴。

    林男今年1月間頭戴遮臉的頭套，手持開山刀在內埔鄉1條產業道路上攔下林姓機車騎士行搶，雙方發生扭打，林男持刀揮砍導致被害人左大腿受到7公分的撕裂傷，令被害人難以抗拒，林男搶走機車置物箱內手機與錢包（內有現金3500元、金融卡、汽機車駕駛執照、健保卡等財物）後逃離現場。

    警方據報後，很快就掌握林男行蹤，將他逮捕送辦；林男卻辯稱，被害人腿上傷勢不是他造成的，2人在路上互毆，打完後他就騎機車走了。

    被害人則說，林男拿刀第1次砍他，他用左手阻擋，外套被劃破，2人扭打跌倒在地，林男拿刀砍到他的左大腿，搶走他的手機和錢包就跑了。

    屏東地院檢視被害人手術縫治等就醫記錄後，認為大腿傷勢為刀械造成，林男所辯不足採信，林男曾有毒品及侵入住宅強盜未遂等前科，素行不佳，且犯後否認犯行，未見悔意，應予重懲，依攜帶兇器強盜罪，判處有期徒刑8年6個月。

