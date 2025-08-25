為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    超驚險！小貨車台3線彎道跨雙黃線與對向機車「擦身而過」

    超驚險！小貨車台3線彎道跨雙黃線與對向機車「擦身而過」。（取自Youtube頻道WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台 ）

    超驚險！小貨車台3線彎道跨雙黃線與對向機車「擦身而過」。（取自Youtube頻道WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台 ）

    2025/08/25 10:22

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣大湖警分局員警於網路巡邏時發現影音平台YouTube友人於昨日深夜上傳影音，內容為一輛小貨車行經台3線120公里處一處彎道時跨越雙黃線逆向行駛差點與對向駛來的機車發生碰撞，大湖警方今天表示，小貨車駕駛逆向行駛事證明確將開罰；而該名機車駕駛遇到小貨車前過彎壓車，騎士右半身下肢幾乎貼地，因無法證明為連續性行為暫不開罰。

    大湖警方指出，事發地點位於苗栗縣獅潭鄉台三線約120公里處，常有機車、重機行經追風。警方發現影片、查看影像內容後，當時小貨車由北往南行駛，行經彎道時跨越雙黃線至對向車道，已違反道路交通管理處罰條例第45條第1項規定，可處600元以上、1800元以下罰鍰，目前已接獲相關交通違規檢舉案件，將依規定舉發。

    至於機車騎士過彎前先往右壓車，是否屬於危險駕駛？大湖警方表示，因危險駕駛需要連續性影片佐證，依網路上傳影片無法開罰，不過仍須提醒民眾請勿做出類似行為，尤其行經彎道處壓車，避免發生危險。

    由於影片內容為機車騎士於轉彎處壓車後不久就遇上跨越雙黃線的小貨車，雙方驚險「擦身而過」，也引發討論。

