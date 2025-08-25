為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    台中豐原火災2死！家屬不知女死者會喝酒及在外租屋與男友同住

    張女的嫂子（右一）及姐姐（右四）等到場等候消息。（記者歐素美攝）

    張女的嫂子（右一）及姐姐（右四）等到場等候消息。（記者歐素美攝）

    2025/08/25 10:36

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市豐原區圓環東路一處4樓加蓋透天厝，今天凌晨3點多發生火災，造成2樓分租套房的男女朋友張女與李男死亡，兩人去年因酒後吵架引發鄰居報警；張女的家屬今天上午到場並表示不知李女在外租屋和男友同居，張女原本有工作，後因母親失智，要照顧媽媽及帶媽媽就醫才辭去工作，也不知其會喝酒，對其在外生活並不了解。

    台中市豐原區圓環東路一處4樓加蓋透天厝火災，張女（58歲）與李男（53歲）被發現陳屍在2樓後方套房內，張女的哥哥、嫂嫂及姐姐，上午接獲通知抵達現場。哥哥表示，家裡三兄妹死者張女最小，原本有工作，後因媽媽失智，張女常要幫忙照顧及陪同就醫才辭去工作，家裡留有張女的房間，家人根本不知張女在外租屋，對其男友也不了解；魏姓房東表示，張女向他租屋8個月。

    消防人員在張女租屋處內發現酒瓶，豐原警分局表示，該對情侶去年國慶日晚上10點多曾因雙方皆喝醉酒後大聲吵架，鄰居發現報案，但兩人並未通報家暴或保護令；張女哥哥今天接受記者採訪時則表示，妹妹根本不會喝酒，從沒見過妹妹喝過酒。

    一旁鄰居婦人表示，今天凌晨曾聽到微弱的「救命」呼聲，後來聲音漸小，並發現屋後冒出黑煙，一度以為是住家冷氣燒掉，後來才知是鄰居家發生火災，其他聽到呼聲的鄰居就趕緊報案。

    台中市消防局鑑識人員今天上午進入火場勘驗，警方則報請檢察官，將於下午進行相驗。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    魏姓房東（灰衣者）帶領鑑識人員進入火場。（記者歐素美攝）

    魏姓房東（灰衣者）帶領鑑識人員進入火場。（記者歐素美攝）

    消防局鑑識人員進入火場。（記者歐素美攝）

    消防局鑑識人員進入火場。（記者歐素美攝）

    火災現場一樓為機車行，一早未開門營業。（記者歐素美攝）

    火災現場一樓為機車行，一早未開門營業。（記者歐素美攝）

