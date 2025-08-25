北市議員郭昭巖被控把持義交！吹哨者反遭羞辱打壓 怒按鈴提告

政治評論員張銘祐今（25）日上午攜律師詹晉鑒及萬華義交中隊多名隊員赴台北地檢署按鈴告發，指控國民黨台北市議員郭昭巖及幕僚長期濫用義交人力，將隊員當作私人家奴。（記者劉詠韻攝）

2025/08/25 10:26

〔記者劉詠韻／台北報導〕政治評論家張銘祐今（25）日上午與律師詹晉鑒及萬華義交中隊多名隊員赴台北地檢署按鈴告發，指控國民黨台北市議員郭昭巖及幕僚長期濫用義交人力，將隊員當作私人家奴。

據控訴，吹哨者揭弊後不僅被帶至郭議員研究室當面飆罵羞辱，義交大隊長辜萬益得知吹哨者身分後，並對媒體惡意放話誣指他們挪用公款；更有指控稱，辜萬益自行製作牌匾送自己，而相關費用疑似動用隊員公積金。

張銘祐指出，現任萬華義交大隊長辜萬益曾公開表示，其職位是透過市長室主任研究員林冠勳直接請託副市長李四川所取得，導致原本依資歷可升任的大隊副大隊長陳克偉遭架空。他強調，公文早已載明辜萬益因年齡超限不符資格，但市警局卻仍「重簽公文」，讓其順利上任，背後充斥黑箱操作。

張銘祐批評，蔣市府高喊清廉勤政，卻放任核心團隊包庇權力遊戲。他質疑，陳克偉被排擠後，其職位竟落入郭昭巖議員的哥哥及辜萬益的律師手中，形成利益共生結構，「這難道就是市府的用人哲學？」

現場六名中隊員控訴，郭昭巖家族長期將義交隊員當作私人傭兵，要求無償幫忙買菜、驗車、搬家及清掃，甚至於郭家生日宴上，隊員只能自費便當，宴後還要收拾殘局。選舉期間，隊員更被動員站路口、掃街與整理競選總部，卻連最基本的水和早餐都沒有，並憤慨表示：「義交服務應該是為市民，而不是淪為特定議員的家奴。」

他們進一步指出，吹哨者檢舉後不僅未獲保護，反遭打壓，有人被調職，甚至被帶往郭昭巖研究室當面飆罵羞辱；郭議員還安插親屬進入萬華義交中隊，公開放話「換人是我的權力，公文來也沒用」，吹哨者更被萬華分局交通組羅組長帶往郭議員研究室，當面遭到飆罵羞辱。辜萬益得知吹哨者身分後，更對媒體放話誣指他們挪用公款。

律師詹晉鑒表示，郭昭巖行為已涉及刑法誣告罪、侵占罪及公務侵占罪，呼籲檢方徹查。張銘祐痛批北市府高喊清廉勤政，卻放任黑箱操作與權力遊戲，呼籲市長蔣萬安、副市長李四川正面回應，不應讓公務清廉淪為空洞口號。

張銘祐痛批北市府高喊清廉勤政，卻放任黑箱操作與權力遊戲，呼籲市長蔣萬安、副市長李四川正面回應。（記者劉詠韻攝）

