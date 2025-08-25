為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    高雄95歲老翁疑遭詐連續提領現金 警銀聯手攔阻

    高雄95歲老翁疑遭詐連續提領現金，警銀聯手攔阻。（民眾提供）

    2025/08/25 10:15

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄一名高齡95歲杜姓老翁將畢生積蓄存放於個人帳戶，長時間未有提領紀錄，他近日多次到郵局提款5萬元，引起機警行員的懷疑，擔心他疑遭電話詐騙，通報警方及時攔阻，同時發現老翁前幾天曾領出5萬元，緊急通知家屬了解。

    鼓山分局今（25）日指出，龍華派出所於前日接獲明華路郵局通報，稱一名95歲杜姓老翁臨櫃欲提領現金，警方立即趕赴現場了解，但杜翁不願向警方坦承實際領錢用途，只稱是領錢準備過年要使用的。

    在警方苦口婆心勸說下杜打消領錢念頭，警方成功守住老翁5萬元的退休本。

    經了解，杜翁將畢生積蓄存放於個人帳戶內，長時間未有提領紀錄，但8月7日杜翁先提領一筆5萬元現金，不到兩週又要第二次提領5萬元現金，行員直覺有異常故通報警方協助。

    警方到場後杜翁不斷向警方表示領錢是自己日常所用，卻又改口是準備過年所用，這讓警方直覺有異常，但因老翁手機非智慧型，研判應是電話或簡訊詐騙手法。

    在警方苦口婆心勸說下，杜翁雖仍不願提供真實提領目的，但最終打消提領念頭，成功保住退休本員警也協助聯繫通知杜翁家屬關心其生活近況。

    鼓山分局呼籲，詐騙手法日新月異，常見以投資虛擬貨幣、感情交往為包裝，誘使民眾匯款，民眾如接獲類似訊息，應提高警覺並冷靜查證，若有疑慮可撥打165反詐騙專線或110報案。

