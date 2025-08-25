綠電案涉收賄2千萬！國民黨雲林前議長沈宗隆一審判3年半

沈宗隆一審宣判3年6月，褫奪公權8年。（資料照）

2025/08/25 10:47

國民黨議員王又民判9年6月徒刑

〔記者李文德／雲林報導〕國民黨雲林縣前議長沈宗隆等5人涉嫌向達德能源公司收賄2000萬元，今（25）日雲林地方法院一審宣判沈宗隆有期徒刑3年6月、國民黨議員王又民9年6月徒刑，皆褫奪公權8年；達德能源公司前董事長王雲怡涉非公務員對於公務員關於不違背職務之行為交付賄賂2罪，分別處有期徒刑1年10月、1年2月，褫奪公權2年；應執行有期徒刑2年，褫奪公權2年。

此外，達德前執行長潘正綱涉犯非公務員對於公務員關於不違背職務之行為交付賄賂罪，共2罪，均免刑；犯商業會計法之填製不實會計憑證2罪，分別處有期徒刑3月、4月，應執行有期徒刑6月，可易科罰金。緩刑2年；白手套鍾慶郎犯貪污治罪條例之不違背職務收受賄賂罪，免刑。

法院判決指出，達德為求在雲林縣內施作風力發電工程順利，王雲怡、潘正綱2019年起，拉攏王又民、沈宗隆，希望2人議員職權可以掌握雲林縣政府相關單位核發達德公司申請之公文進度，或與雲林縣政府相關責成機關溝通協調。

判決指出，王雲怡、潘正綱讓沈宗隆參與拋石工程石料供應做為行賄方式，王透過達德公司下包公司的拋石工程所需部分石料由沈宗隆供應，沈宗隆向鍾慶郎借用其公司名義，做為達德下包公司的石料供貨商，從中此方式獲取賄款。

另潘正綱向王雲怡表示王又民是對達德公司友善的議員，若提供資金給王又民，將有所助益。王雲怡評估後應允，同意達德公司每年給王又民150萬元，每年分2次各支付75萬元，前後共給付225萬元。

判決指出，達德公司僅能由潘正綱以交際費科目報支後取得現金作為行賄款項，王又民自2019年提供不實交易內容的統一發票，給潘正綱以「中秋活動禮品贊助」、「地方活動補助」等名目向達德集團申請交際費，而潘正綱此案中也有收集發票填載不實會計憑證的犯行，但此部分主要為自己犯罪，與其餘4名被告無關。

王又民一審宣判9年6月，褫奪公權8年。（資料照，記者李文德攝）

