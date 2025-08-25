為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    才剛開車進巷內下車就起火爆炸 新北警追緝涉縱火車主

    大批消防人員到場灌救。（記者陸運鋒翻攝）

    大批消防人員到場灌救。（記者陸運鋒翻攝）

    2025/08/25 10:11

    〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市新店區行政街今晨3時發生汽車火警，不時傳出爆炸聲且火勢猛烈，延燒隔壁2棟公寓，造成8人嗆傷送醫，而警消清理火場時，發現汽車內外擺放許多小瓶瓦斯罐，經清查發現在火警發生前，1名陳姓男子將汽車開進巷子，下車離去後過沒多久就發生火警，因此不排除是人為縱火，正全力追緝中。

    警消調查，新店區行政街19巷今晨3時左右發生火災，且火勢延燒至行政街19巷8號1至4樓及9號1樓共5戶，消防局共出動各式救災救護車32輛及消防人員70人到場灌救，火勢於3時34分控制、3時50分撲滅，救出25名住戶中，其中8人受到嗆傷送醫，另疏散17人，此外，火勢還波及3輛汽車及1輛機車。

    據知，警方逐一訪查後，其中1名陳姓住戶，稱其胞兄多次向他借錢，但一直都沒有借到。警方調閱監視器清查後，發現火警發生前不到20分鐘，63歲陳姓男子將汽車開入巷內停放正中央，下車後疑似將瓦斯罐點燃，因此瞬間引發大火，而他隨即步行離去。

    警方指出，初步懷疑陳男有縱火之嫌，已擴大調閱監視器追查逃逸方向，而消防局在今早9時30分重回現場勘驗，至於詳細火警原因，仍有待火調人員進一步釐清。

    火警發生前不到20分鐘左右，該輛起火的汽車才開進巷子內。（記者陸運鋒翻攝）

    火警發生前不到20分鐘左右，該輛起火的汽車才開進巷子內。（記者陸運鋒翻攝）

