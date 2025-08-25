為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    詐騙新招！冒用阿里山國家森林遊樂區名義送票誘人上當

    阿里山國家森林遊樂區也成了詐騙集團行詐的標的。（資料照，記者蔡宗勳攝）

    阿里山國家森林遊樂區也成了詐騙集團行詐的標的。（資料照，記者蔡宗勳攝）

    2025/08/25 09:48

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕詐騙集團的手法不斷推陳出新，連阿里山國家森林遊樂區也成了詐騙梗，林業保育署嘉義分署發現近期發現有不肖人士在社群平台冒用名義，散布「贈送阿里山國家森林遊樂區電子票」的不實訊息，並誘導民眾加入可疑的LINE群組。嘉義林業分署強調，這些都是典型詐騙手法，請不要受騙上當。

    社群平台近期出現可免費領取阿里山國家森林遊樂區門票的訊息，而且登入完成登記者還享有精美好禮二選一的福利，還標註須年滿20歲，1人僅限領取1張，家庭參加者可額外申請門票。由於這個連結會要求民眾加入LINE群組 ，提供個資跟加入社群，是常見的詐騙模式。

    嘉義林業分署指出，阿里山國家森林遊樂區電子票券，僅透過官方合作平台購買，如【森林好好玩】等合法售票網站。提醒大家切勿輕信「免費贈票」或「限時優惠」的可疑訊息，更不要隨意加入陌生的LINE群組，如有疑問，請立即撥打165 反詐騙專線查證。

    阿里山國家森林遊樂區風光明媚的姊妹潭。（資料照，記者蔡宗勳攝）

    阿里山國家森林遊樂區風光明媚的姊妹潭。（資料照，記者蔡宗勳攝）

    阿里山國家森林遊樂區成了詐騙集團行詐的標的。（記者蔡宗勳翻攝）

    阿里山國家森林遊樂區成了詐騙集團行詐的標的。（記者蔡宗勳翻攝）

    詐騙集團以免費贈送阿里山國家森林遊樂區門票進行詐騙。（記者蔡宗勳翻攝）

    詐騙集團以免費贈送阿里山國家森林遊樂區門票進行詐騙。（記者蔡宗勳翻攝）

