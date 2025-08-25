血跡圖恐嚇京華城案檢察官、法官 「迷因台式民主」版主起訴求刑7月

台北地檢署今依恐嚇危害安全罪、違反個資等罪提起公訴，並建請法院量處戴男（中）7月以上、林女6月徒刑。（資料照）

2025/08/25 09:52

〔記者劉詠韻／台北報導〕「迷因台式民主」版主戴瑞甯刻意將京華城案11名檢察官與3名法官的姓名、照片合成血跡圖並散布於網路；追蹤該粉專的林姓女子則將相關影像轉傳至社群平台Threads，並附文「命債命還」等字眼。台北地檢署認為，2人行為已對司法人員人身安全及司法威信造成重大威脅，今依恐嚇危害安全罪、違反個資等罪提起公訴，並建請法院量處戴男7月以上、林女6月徒刑。

檢方調查，本業為工程師的戴瑞甯長期關注京華城案，今年7月1日前台北副市長彭振聲妻子墜樓身亡經媒體報導，翌日凌晨，他於新北市汐止住處利用合成軟體製作「血跡版」檢察官照片，並在粉專貼文標註「記住他們的名字跟臉」、「又找到了一位，找了你好久的法官，記住他們的名字跟臉」等文字，意圖加害檢察官生命、自由及名譽。隨後，他又以同樣手法處理承審法官照片，發布於粉專。

檢方追查，林女為該粉專追蹤者，亦對墜樓新聞憤慨，下載合成圖後，以他人帳號登入「Threads」轉發，並留言「命債命還」，煽惑大眾對11名檢察官為恐嚇或傷害等行為。

檢方指出，戴、林2人的行徑不僅讓檢察官與法官心生畏懼，亦造成社會不安，甚至可能引發模仿效應，情節重大，建請法院量處戴男7月以上有期徒刑，林女6月有期徒刑；至於涉案周男，因無積極證據證明有犯意聯絡與行為分擔，處分不起訴。

