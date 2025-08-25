為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    4越籍僑生迷路語言又卡關 「天使翻譯官」助攻警化解溝通瓶頸

    越南籍女大生（右一）充當翻譯，讓員警迅速得知越籍僑生窘況。（警方提供）

    越南籍女大生（右一）充當翻譯，讓員警迅速得知越籍僑生窘況。（警方提供）

    2025/08/25 09:54

    〔記者許國楨／台中報導〕4名剛來台就讀的越籍僑生，上週六在台中迷途受困語言隔閡，幸好一名路過的同鄉女大生充當「翻譯官」，協助警方化解溝通瓶頸，最後，僑生們在警方建議下順利搭乘計程車返宿舍，臨別前頻頻鞠躬道謝，原本焦急的神情也化作放鬆的笑容，讓這場街頭插曲畫下溫馨結局。

    台中市第三分局立德派出所員警蔡孟涵、林仕展，當天傍晚接獲報案指火車站附近有民眾需要協助，到場後只見4名神情略顯慌張的男子正在等候，一見員警便急忙出示掛在胸前的識別證想要說明情況，但因中文不甚熟練，雙方溝通格外困難。

    就在此時，一名路過的越南籍女大生停下腳步，主動詢問是否需要協助翻譯，讓原本陷入瓶頸的對話頓時出現轉機，透過女大生翻譯，員警這才得知這4名高中生來自越南，近期才來台就讀產學合作僑生專班，當天利用新生訓練的休假日搭乘公車到市區逛街，卻因人生地不熟迷路，也找不到返程的公車站牌。

    警方考量他們對環境不熟，加上天色已暗，若再自行搭公車容易再次迷路，確認隨身攜帶的現金足夠後，建議改搭計程車返宿舍，熱心女大生更陪同至超商，協助預約車輛，直到學生們安心上車，臨別之際，這群同學滿懷感激，不斷向員警與女大生鞠躬致謝，原本緊張不安的神情，也終於化作安心放鬆的笑容。

