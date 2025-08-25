為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    誤信臉書投資廣告 竹縣婦人半個多月被騙500萬

    誤信臉書投資廣告，竹縣婦人半個多月被騙走500多萬元。（記者蔡彰盛攝）

    誤信臉書投資廣告，竹縣婦人半個多月被騙走500多萬元。（記者蔡彰盛攝）

    2025/08/25 09:51

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣林姓婦人誤信臉書投資獲利廣告，加入Line群組後，半個多月就被騙超過500萬元，事後對方又要騙她360萬元，她才大夢初醒，聯絡警方當場逮人，而車手陳女被新竹地院依詐欺未遂罪判刑。

    法官調查，詐騙集團於臉書發布貼文，新竹縣林姓婦人點擊連結後，再以通訊軟體Line暱稱「實戰達人」、「林曉涵」帳號將林女加入通訊軟體Line名稱「贏在起跑點」群組，佯稱加入應用程式「清標」可以投資獲利，並可將投資款項交給到場收款專員。

    今年3月10日、14日、20日及28日，林女分別交付100萬元、65萬元、140萬元及200萬元，合計被騙505萬元。

    交款數次後林女察覺係騙局，並再度與通訊軟體Line暱稱「清標官方營業員NO.86」人員聯繫，而相約4月19日9時許，在新竹縣以相同手法交付360萬元。

    陳女依指示，假冒「清標投資股份有限公司」之「區域駐點人」名義向林女取款，旋遭埋伏現場警員逮捕而未遂。

    檢方指出，審酌我國政府已宣示打擊詐騙決心，全力打擊詐欺犯罪，被告卻不思以正途賺取金錢，全無尊重法秩序之心而擔任詐騙集團面交車手，且前因違反洗錢防制法等案件，經士林地院判刑4月，併科罰金2萬元，緩刑2年後，仍為本案犯行，顯見被告漠視法治，且犯後仍否認其犯行之犯後態度，犯罪態度難認良善，建請院方從重量刑處2年有期徒刑，不予宣告緩刑，以資懲儆。

    最後新竹地院依3人以上共同詐欺取財未遂罪，判處陳女有期徒刑1年4月。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

