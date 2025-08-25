為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    就是要新鮮 男2度進超商拿啤酒直接開喝

    男子2度進超商拿啤酒直接開喝，被店員發現後報警送辦。苗栗地院法官近期審理後，依竊盜罪判刑，應執行拘役20日，如易科罰金，以1000元折算壹日。圖為苗栗地院。（資料照）

    男子2度進超商拿啤酒直接開喝，被店員發現後報警送辦。苗栗地院法官近期審理後，依竊盜罪判刑，應執行拘役20日，如易科罰金，以1000元折算壹日。圖為苗栗地院。（資料照）

    2025/08/25 09:49

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣陳姓男子今年6月底某日中午11點多先走進一間超商，陳男往擺放啤酒的冰箱徑直走去後，直接打開冰箱拿起一瓶啤酒喝個痛快，舒暢消暑，陳男喝酒後若無其事離開超商；不料，當天下午1點多，陳男再度走進該間超商，相當嫻熟地再度拿出啤酒當場喝掉，但被店員發現後報警送辦。苗栗地院法官近期審理後，依竊盜罪判刑，應執行拘役20日，如易科罰金，以1000元折算壹日。

    案發當時因天氣炎熱，陳男於中午11點多走進超商後，直接拿起暢飲便離開；大約過了2小時，陳男又進入該間超商，再度拿起啤酒一飲而盡，但這次陳男被店員發現，無法大搖大擺離開，警方接獲報案到場逮捕陳男，陳男也坦陳犯案。

    苗栗地院法官審理時認為，陳男恣意竊取他人財物，足見其欠缺尊重他人財產權利觀念，實無足取，惟念及其犯後坦承犯罪，故判處拘役應執行20日、可易科罰金，追徵犯罪所得、即陳男所飲用的2瓶啤酒價格共109元。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

