未打方向燈又被查獲酒駕辯轉彎未完成，法官勘驗這樣判

2025/08/25 09:24

〔記者陳建志／台中報導〕台中陳姓男子，2022年就曾因酒駕超標遭查獲，今年4月騎乘普通重機行經西屯區時，左轉未打方向燈遭員警攔查，員警發現疑似有喝酒進行酒測確認超標，開出9萬元罰單並吊扣駕照，陳男不服提起行政訴訟，辯稱當時左轉彎尚未完成，酒測值每公升0.16毫克，應勸導而非舉發，不過台中高等行政法院法官勘驗員警密錄器，確認當時已完成左轉，酒測值也超標，打臉駁回。

判決指出，陳姓男子今年4月14日晚上9點多，騎乘普通重機行經台中市西屯區長安路2段131巷與中清西二街口時，因左轉未打方向燈遭員警攔檢，發現疑似有喝酒進行酒測，進而查出陳男2022年6月就曾酒駕超標被攔查，有「汽機車駕駛人駕駛汽機車，於10年內酒精濃度超過規定標準第2次」之違規行為

警方裁處陳男新台幣9萬元罰鍰，吊銷駕照，且3年內不得重考，並應參加道路交通安全講習，公布姓名、照片及違法事實，陳男不服提起行政訴訟。

陳男主張，當時機車左轉彎尚未完成，員警不得攔查，且吐氣酒精濃度測試值僅為每公升0.16毫克，舉發機關員警應給予勸導而非舉發。

台中高等行政法院法官當庭勘驗員警密錄器，發現當時機車起步並大幅向左轉彎進入長安路2段131巷，全程並未啟用方向燈，員警隨後才從左後方按喇叭將他攔下告發；接著再詢問有無飲酒，並酒測確認超標。

法官指出，依道路交通安全規則114條第2款規定，汽車駕駛人飲用酒類或其他類似物後其吐氣所含酒精濃度達每公升0.15毫克或血液中酒精濃度達0.03％以上，不得駕車，陳男已超標，員警裁罰無誤，判決駁回，可上訴。

