南港家暴男騎樓狂毆妻 他見義勇為竟反被告傷害

金髮男在騎樓對妻子施暴。（王老闆提供）

2025/08/25 13:15

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市南港區本月18日驚傳一起駭人場景，一名金髮男子手持安全帽在騎樓猛打妻子，一樓店家王姓老闆見狀心急如焚、挺身擋下暴行，卻因此惹怒金髮男，反被辣椒水噴得雙眼難開，情急之下，王老闆只能本能抓起身邊塑膠棍揮打，把金髮男擊退；未料，最後反而是他被告傷害罪！

王老闆回憶，本月18日正在自家店內講電話，卻驚見住樓上的金髮男追著妻子在騎樓狂揍，安全帽一下一下重擊妻子，自己和店員一時愣住，隨即大喊制止，最後更挺身而出，卻換來男子怒目叫囂，甚至辣椒水猛噴臉龐，直到辣椒水噴光。

請繼續往下閱讀...

「當下眼睛完全看不見，剛好平常支撐冰箱的塑膠棍就在身邊，我只能隨手一抓，轉身往聲音方向揮擊。」王老闆說，他追出去約2公尺，可能擊中對方和安全帽，但這是在被辣椒水攻擊、無法視物下的自衛動作，他堅信這是正當防衛，是為了保命、為了救人，不得不做的選擇。

「就算最後真的被判罪名成立，我也不後悔，因為我知道我做的是對的。」王老闆感嘆，如果未來遇到這種事，民眾到底該不該出手？如果最後法官判傷害罪、伸手救人卻背上罪名，社會將再無人敢出手，世界會變得冷漠無情，但既然他已出手，當然是尊重司法判決，但他要強調自己是見義勇為，也沒有挑釁滋事。

事發當下王老闆與員工已報警，但警方尚未到場前，就被金髮男辣椒水狂噴，如今對方以毀損安全帽及傷害罪控告，王老闆直呼難以置信，他當下已退進鐵捲門以內了，竟還遭受對方侵門踏戶的攻擊行為，他更指出安全帽早在對方毆妻時就已損壞，他只是想保護婦人與自己，如今只能勇敢捍衛清白。

曾任高雄地檢署檢察官、現任律師陳建烈受訪表示，王姓老闆可主張基於想要保護自己及金髮男妻子，迫於無奈才持棍棒防衛，主觀上已難認有傷害及毀損之故意。

陳建烈分析，退步言之，縱檢察官仍認王姓老闆有符合刑法傷害及毀損罪的構成要件，王姓老闆仍可主張是為自己之正當防衛及為金髮男妻子的緊急避難，而阻卻違法，主張不具有違法性。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

相關新聞：南港家暴男毆妻挨告！保護令還沒發 再拿安全帽瘋狂砸妻

金髮男在騎樓對妻子施暴，後來王老闆擋在前面，阻止金髮男。（王老闆提供）

金髮男不斷對王老闆噴辣椒水，王老闆抓起一旁的棍子朝金髮男反擊。（王老闆提供）

金髮男在騎樓對妻子施暴，王老闆走近勸阻。（王老闆提供）

金髮男對王老闆噴辣椒水，王老闆抓起一旁的棍子朝金髮男反擊。（王老闆提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法