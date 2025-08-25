為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    南港家暴男騎樓狂毆妻 他見義勇為竟反被告傷害

    金髮男在騎樓對妻子施暴。（王老闆提供）

    金髮男在騎樓對妻子施暴。（王老闆提供）

    2025/08/25 13:15

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北市南港區本月18日驚傳一起駭人場景，一名金髮男子手持安全帽在騎樓猛打妻子，一樓店家王姓老闆見狀心急如焚、挺身擋下暴行，卻因此惹怒金髮男，反被辣椒水噴得雙眼難開，情急之下，王老闆只能本能抓起身邊塑膠棍揮打，把金髮男擊退；未料，最後反而是他被告傷害罪！

    王老闆回憶，本月18日正在自家店內講電話，卻驚見住樓上的金髮男追著妻子在騎樓狂揍，安全帽一下一下重擊妻子，自己和店員一時愣住，隨即大喊制止，最後更挺身而出，卻換來男子怒目叫囂，甚至辣椒水猛噴臉龐，直到辣椒水噴光。

    「當下眼睛完全看不見，剛好平常支撐冰箱的塑膠棍就在身邊，我只能隨手一抓，轉身往聲音方向揮擊。」王老闆說，他追出去約2公尺，可能擊中對方和安全帽，但這是在被辣椒水攻擊、無法視物下的自衛動作，他堅信這是正當防衛，是為了保命、為了救人，不得不做的選擇。

    「就算最後真的被判罪名成立，我也不後悔，因為我知道我做的是對的。」王老闆感嘆，如果未來遇到這種事，民眾到底該不該出手？如果最後法官判傷害罪、伸手救人卻背上罪名，社會將再無人敢出手，世界會變得冷漠無情，但既然他已出手，當然是尊重司法判決，但他要強調自己是見義勇為，也沒有挑釁滋事。

    事發當下王老闆與員工已報警，但警方尚未到場前，就被金髮男辣椒水狂噴，如今對方以毀損安全帽及傷害罪控告，王老闆直呼難以置信，他當下已退進鐵捲門以內了，竟還遭受對方侵門踏戶的攻擊行為，他更指出安全帽早在對方毆妻時就已損壞，他只是想保護婦人與自己，如今只能勇敢捍衛清白。

    曾任高雄地檢署檢察官、現任律師陳建烈受訪表示，王姓老闆可主張基於想要保護自己及金髮男妻子，迫於無奈才持棍棒防衛，主觀上已難認有傷害及毀損之故意。

    陳建烈分析，退步言之，縱檢察官仍認王姓老闆有符合刑法傷害及毀損罪的構成要件，王姓老闆仍可主張是為自己之正當防衛及為金髮男妻子的緊急避難，而阻卻違法，主張不具有違法性。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

    相關新聞：南港家暴男毆妻挨告！保護令還沒發 再拿安全帽瘋狂砸妻

    金髮男在騎樓對妻子施暴，後來王老闆擋在前面，阻止金髮男。（王老闆提供）

    金髮男在騎樓對妻子施暴，後來王老闆擋在前面，阻止金髮男。（王老闆提供）

    金髮男不斷對王老闆噴辣椒水，王老闆抓起一旁的棍子朝金髮男反擊。（王老闆提供）

    金髮男不斷對王老闆噴辣椒水，王老闆抓起一旁的棍子朝金髮男反擊。（王老闆提供）

    金髮男在騎樓對妻子施暴，王老闆走近勸阻。（王老闆提供）

    金髮男在騎樓對妻子施暴，王老闆走近勸阻。（王老闆提供）

    金髮男對王老闆噴辣椒水，王老闆抓起一旁的棍子朝金髮男反擊。（王老闆提供）

    金髮男對王老闆噴辣椒水，王老闆抓起一旁的棍子朝金髮男反擊。（王老闆提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播