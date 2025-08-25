為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    獨家》南港家暴男毆妻挨告！保護令還沒發 再拿安全帽瘋狂砸妻

    金髮男在騎樓毆打妻子。（王老闆提供）

    2025/08/25 13:14

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北市南港區18日驚傳一起駭人案件，一名金髮男子竟在騎樓拿著安全帽瘋狂砸自己的妻子，一樓店家王姓老闆目睹後出手阻止金髮男，未料卻遭金髮男以辣椒水攻擊，雙眼瞬間刺痛到看不見；南港分局表示，警方趕抵現場時，打鬥已停止，立即依規定協助該名妻子通報家暴及聯絡社工安置，後續雙方互提傷害告訴，案件已依規定受理，移請地檢署續處。

    據了解，金髮男本月11日才因毆打妻子遭提告，女方報警並申請保護令，不過保護令還沒下來，金髮男竟在本月18日再度毆打妻子，甚至公然在騎樓上狠心拿安全帽砸打，將安全帽砸壞，一樓王老闆見狀忍不下去，上前制止，卻反被辣椒水噴臉攻擊。

    南港分局表示，警方到場時，現場已無爭吵打架情事，雙方已停止動作，不過兩人都有受傷，他們各自表示要提告，當下警方先行協助就醫，王老闆就醫後就先離開，金髮男一晚過後，隔天又跑來對王老闆提出告訴；至於女方的部分，後續也依規定將女子帶回協助通報家暴，並聯絡社工進行安置。

    南港分局指出，女方確實在本月11日才申請家暴令，但因案發當時，家暴令尚未核發，現場無法依違反保護令現行犯處理，但當下警方立即協助女子進行及時保護措施，讓她當晚起就與家暴男分開，隔天女子也到派出所對家暴男提出傷害告訴。

    南港分局說，金髮男和王老闆雙方彼此提出傷害告訴，警方皆已依規定受理，移請地檢署續處；女子的部分除已進行社工安置外，也完成申請保護令。

    依《家庭暴力防治法》規定，若違反保護令屬刑事責任，依法可處3年以下有期徒刑、拘役或新台幣10萬元以下罰金，警方獲報後會立刻介入。

    曾任高雄地檢署檢察官、現任律師陳建烈提醒，保護令下來後，一旦被告違反保護令，被害人應立刻報警，才會有效果，千萬不能心軟不報警，常有被害人一再心軟而未報警，縱容加害人一再違反保護令，氣焰更甚，最終產生憾事。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

    相關新聞：南港家暴男騎樓狂毆妻 他見義勇為竟反被告傷害

