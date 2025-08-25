綠電案涉收賄2600萬 國民黨雲林前議長沈宗隆等5人今早宣判

國民黨籍雲林縣前議長沈宗隆等5人涉嫌綠電行、收賄案件，雲林地方法院今一審宣判。（資料照）

2025/08/25 08:49

〔記者李文德／雲林報導〕國民黨籍雲林縣前議長沈宗隆涉向達德能源公司收賄2600萬元案，雲林地檢署前年7月底針對沈宗隆、縣議員王又民、白手套鍾慶郎、達德能源公司前董事長王雲怡、前執行長潘正綱等5人，依收受賄賂罪及行賄罪起訴，經2年審理，將在今（25）日上午9時29分一審宣判。

回顧整起案件，達德能源公司2019年起在雲林推動風力發電廠，期間因民眾、地方人士及雲林縣議會部分議員反對，時常發生陳抗事件，連帶影響雲林縣政府對開發案支持的態度，致集團所屬專案公司向雲林縣政府申請公文、建造執照及使用執照取得時程不如預期順利，風場開發進度大幅落後。

時任公司的董事長王雲怡及執行長潘正綱疑為加速取得相關執照，因此尋求時任議長的沈宗隆及縣議員王又民等人支持，希望藉由相關人的監督等職務上權力，向雲林縣政府官員施壓，要求雲林縣政府相關單位縮短達德申請公文及相關執照的時間。

該起案件犯罪手法，檢方查出，將海上風機拋石等部分工程交由白手套鍾慶郎的工程公司承包，以工程款夾帶賄款方式，透過下包廠商、白手套，陸續共交付約2600萬元對議長等人賄賂，鍾男亦從中獲得約540萬元賄款，沈宗隆及鍾慶郎等人均坦承犯行並已繳回全部犯罪所得。

另王又民於2019年間向潘正綱表示希望能給予金錢贊助，達德同意每年支付150萬元，即以不實發票，再利用「禮品贊助」、「活動補助」等名目向達德公司申請交際費，期間共交付275萬元賄款給王又民。

