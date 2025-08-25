新北新店凌晨大火烈焰沖天8住戶嗆傷 現場遺留瓦斯罐不排除被縱火

消防人員獲報趕抵搶救。（記者陸運鋒翻攝）

2025/08/25 08:44

〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市新店區行政街今天凌晨3時，一輛停在巷內汽車突然起火燃燒，還不時傳出爆炸聲響，大批警消趕抵時，火勢猛烈且延燒至隔壁民宅，隨即佈水線灌救，火勢約1個小時左右撲滅，但有8名住戶遭到嗆傷送醫，初步清查，汽車周圍擺放著許多小瓶的瓦斯罐，不排除是人為縱火，正追緝嫌犯中。

警消初步調查，新店區行政街19巷內今晨發生汽車火警，火勢往隔壁8號民宅1樓至4樓、9號1樓共5戶延燒，消防局立即派遣各式救災救護車32輛及消防人員70人前往搶救，火勢在3時34分許控制、3時50分左右撲滅，但造成8名住戶嗆傷（7女1男），分別送往雙和、耕莘及慈濟等醫院治療，暫無生命危險，另波及汽車3輛、機車1輛。

消防局長陳崇岳表示，由於車輛當時停巷子正中央，且周圍有一些小瓦斯罐，所以當時發生爆炸，導致延燒至隔壁5層樓公寓，其中，1樓的住戶從後門逃生、無人傷亡。

至於2樓為外籍移工宿舍，內部用石膏板隔成3間，當時8名移工從後側頂開鐵窗逃生，有4位預防性送醫，另外3樓還有1名老婦人、5樓則有2名住戶，對面另棟公寓有1位住戶均感到不適，總共有8人送醫，另疏散整棟公寓17位民眾。

警消說，現場燃燒面積約40平方公尺，而起火的自小客車車主陳姓男子失聯，不排是人為縱火，正深入追查中，至於詳細起火原因及過程，仍有待火調人員進一步釐清。

當時停放在內子中央的汽車起火燃燒，且周圍擺放許多小瓶瓦斯罐，警方封鎖現場調查。（記者陸運鋒翻攝）

新北市新店區行政街今天凌晨3時，一輛停在巷內汽車突然起火燃燒，還不時傳出爆炸聲響，大批警消趕抵時，火勢猛烈且延燒至隔壁民宅。（Threads網友seans_0710授權 ）

