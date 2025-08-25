為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    現場傳呼救聲仍來不及救出！豐原透天厝火災一對中年男女朋友死亡

    豐原透天厝起火，消防人員前往灌救。（民眾提供）

    豐原透天厝起火，消防人員前往灌救。（民眾提供）

    2025/08/25 08:48

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市豐原區圓環東路一處民宅，今天凌晨3點多突發生火災，台中市消防局獲報到救災，迅速撲滅火勢，但住在2樓後方分租套房的一對男女朋友，58歲張女及53歲李男已明顯死亡，初步排除人為縱火，據鄰居表示起火後曾聽到呼救聲，而因屋內存有酒瓶，初步研判2人可能酒醉或熟睡來不及逃生，但火災原因還有待進一步調查。

    今天凌晨3點12分，台中市消防局接獲通報，豐原區圓環東路一處4樓加蓋的透天厝發生火災，立即出動第一大隊、轄區豐原分隊等共計7個單位，出動各式消防車16輛、消防人員32名，現場由大隊長吳章銘擔任指揮官前往灌救，火災發生於2樓，消防人員很快於3點28分即控制並撲滅火勢。

    消防人員在2樓後方的套房內，發現2名死者，因明顯死亡未送醫，死者分別為張女（58歲）及李男（53歲），為男女朋友。

    據了解，該處4樓加蓋透天厝， 1樓出租作為機車行，2、3、4樓分別出租住了2人、1人及2人，共5人居住，張女與李男就住在2樓後方套房。起火時，其他住戶都立即逃出，只有2樓房門緊閉，火勢也未蔓延到其他處。

    鄰居表示，張女與李男經常飲酒，案發時曾聽到呼救聲，消防人員到場時，李男在床上已成焦屍，張女則在地上，套房內發現酒瓶，房外則有衣櫃等雜物，初步研判2人可能酒醉熟睡不醒，才未能及時逃出而死亡，但詳細起火原因仍有待調查。

    4樓加蓋透天厝分租，住在2樓後方套房的張女與李男因火災死亡。（民眾提供）

    4樓加蓋透天厝分租，住在2樓後方套房的張女與李男因火災死亡。（民眾提供）

