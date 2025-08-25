為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    床上吸菸睡著引發火災 男子觸失火罪被判刑

    男子愛在床上吸菸，不小心睡著點燃床墊引起火災，南投地院法官判拘役25日。（記者陳鳳麗攝）

    男子愛在床上吸菸，不小心睡著點燃床墊引起火災，南投地院法官判拘役25日。（記者陳鳳麗攝）

    2025/08/25 08:45

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投30歲陳姓男子是吸菸族，常常在床上吸菸，大白天也半躺在床上吸菸吸到睡著，造成床墊燒了起來，家人發覺其房間煙霧瀰漫而打119報案，陳男醒來趕緊撲滅火勢，未延燒其他房間，警方主動移送檢方偵辦，南投地院近日以失火罪名判處拘役25日。

    30歲陳姓男子今年1月8日上午11點多，在其在2樓的房間，半坐半躺在床上吸菸，吸菸時不小心睡著，香菸點燃床墊，床墊悶燒了起來，在2樓其他房間的家人聞到濃煙味，又看到陳男房間煙霧瀰漫而報案，陳男後來被滿室濃煙驚醒，即時醒來撲滅火勢。

    不久消防車和警方都趕到，消防人員看到火勢撲滅，人車撤退，但是警方得知是陳男吸菸點燃床墊引發火災，將他以觸犯失火燒燬住宅等以外之物罪嫌，移送南投地檢署偵辦。

    南投地院法官審酌，本院審酌陳男明知吸食香菸後，若未注意防範易生延燒之危害，仍未注意致釀火災，雖火勢經即時撲滅，還是造成一定程度延燒，且稍一不慎即有可能釀成重大災害，對於他人之生命、財產造成相當之風險，因陳男坦承犯行，因此以失火罪名判處拘役25日。

    ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

