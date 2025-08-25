網友變壞還是壞人變網友？ 15分鐘連2起 警急攔440萬詐騙

警方勸阻王婦匯款，保住180萬元積蓄。（警方提供）

2025/08/25 08:39

〔記者許國楨／台中報導〕是網友變壞還是壞人變網友？台中市西屯區22日短短15分鐘內，接連發生兩起詐騙案，詐團化身「暖男網友」和「神祕密友」，差點讓兩名民眾辛苦一輩子積蓄化為烏有，幸好銀行行員與警方及時識破，將這兩起總金額高達440萬元的款項攔了下來，及時守住民眾血汗錢。

第六分局指出，第一起案件發生在當天中午時分，王姓婦人冒著大太陽前往銀行，準備匯出180萬元，經了解，她最近在網路上認識一名自稱「來自聖地牙哥的男友」，對方為打動王婦芳心表達誠意，承諾要寄黃金和鑽石給她，只要她先支付美金6萬2000元的報關費。

請繼續往下閱讀...

而聽起來宛如偶像劇般浪漫的劇情，卻是詐騙集團屢試不爽的老招，幸運的是，行員察覺有異立即通報警方協助，員警趕到後一語道破詐術，這才讓王婦驚覺差點掉入陷阱，當場打消匯款念頭。

沒想到不到15分鐘，距離僅300公尺另家銀行也出現驚險場面，王姓老翁堅持要提領260萬元現金，即使女兒在旁苦口婆心勸阻，他依舊態度堅決，警方接獲通報趕到現場，發現老翁手機不斷跳出陌生網友疑似投資訊息，追問下卻只換來他的沉默與憤怒，最後甚至甩頭離去。

這一連串詭異行為也讓警方當場判定「這是詐騙！」並囑咐家人回去後一定還需多加注意老翁動態，以免讓其再次前來提款受騙；第六分局表示，網路與日常生活緊密結合，請記得「冷靜、查證、報警」，也可撥打165反詐騙專線或110報案專線，一起守住血汗錢，不讓詐騙得逞！

王姓老翁堅持要提領260萬元，警方勸阻下憤然離去。（警方提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法