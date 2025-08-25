摘除巨型虎頭蜂巢突破裂掉落！他遭千蜂攻擊幸運逃過

鄭琨諺在公學路摘除的黃腰虎頭蜂巢，約有3個籃球大小。（蘇青癸提供）

2025/08/25 07:19

〔記者蔡文居／台南報導〕愈接近秋天，虎頭蜂巢愈來愈大，台南市捕蜂達人鄭琨諺近一週來接連摘除3個虎頭蜂巢，每個都比籃球大，其中一個甚至相當於3個籃球大小，結果摘除時意外破裂掉落，千隻虎頭蜂傾巢而出猛往他頭部及雙手攻擊，當場被螫了2針，還好他有穿防護衣，被螫到的2處只有輕微紅腫，蜂毒並未進一步造成傷害，而幸運逃過一劫。

鄭琨諺說，這時節要摘處巨大蜂巢極度危險，完善防護裝備絕不可少。他先前曾摘除一巢黃腰虎頭蜂的蜂巢，不小心被其中1隻螫到，結果就發生休克，還好家人急叫救護車送醫才撿回一命。這次他雖然穿有防護衣，但左右手各被叮了1針，事後檢視裝備，發現手套處使用久了，有些微發生磨損，才遭蜂針刺穿。

當下，他痛了一下，等待片刻發現並未發生蜂毒過敏，便多套上一雙手套，將掉落的蜂巢重掛回樹叢，待入夜後再將歸巢的蜂群一網打盡。這一蜂巢位於安南區公學一段的一處樹叢，蜂巢足足有3個籃球大，蜂群約有上千隻。

目睹摘除過程的公親里巡守隊書記蘇青癸說，摘除中，蜂窩意外破裂掉落，當場嚇了一大跳，蜂群全部傾巢而出攻擊他，雖身穿防護衣，但仍被虎頭蜂螫針刺穿，幸好只是虛驚一場並無大礙，也算圓滿成功。

另外2巢則分別在安南區長安國小校園及海西里活動中心旁，鄭琨諺受校方及里長之託，使命必達順利摘除，解除危機。這3巢全是平地最常見的黃腰虎頭蜂。

鄭琨諺穿防護衣摘除蜂巢，仍被螫了2針。（蘇青癸提供）

虎頭蜂巢意外掉落，群蜂傾巢而出猛往鄭琨諺頭部及雙手攻擊，還好被蜂螫處只有輕微紅腫。（蘇青癸提供）

未破裂掉落前的虎頭蜂巢，築在樹叢隱蔽處。（蘇青癸提供）

