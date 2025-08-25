花農代工栽培蝴蝶蘭苗株 違約退貨逆轉判賠21萬

蘇姓花農違約將蝴蝶蘭苗株退回，被高雄高分院判賠定讞。示意圖，與本新聞無關。（資料照）

2025/08/25 06:41

〔記者鮑建信／高雄報導〕經營蝴蝶蘭外銷的許姓公司負責人，將苗株委託蘇姓花農代工栽培，不料對方卻違約退貨，憤而要求賠償損失，高等法院高雄分院審理後大逆轉，改判他要賠償21萬元定讞。

原告許姓負責人指出，2021年6月底，與蘇姓被告簽訂代工合約書，公司提供蝴蝶蘭苗株1.7吋或2.5吋，由蘇種植至2.5吋或3.5吋。不料，2023年5月19日，蘇寄發存證信函，片面終止契約，並陸續將苗株送回，其中2.5吋苗株部分，不符合規定的數量為2萬4539株，3.5吋部分則有1383株，許要求賠償損失共101萬元。

請繼續往下閱讀...

蘇男則說，依合約書規定，2.5吋苗株種植時間達5個月以上，許男應在6個月內安排交貨，均未通知他出貨時間，也未告知應將苗株載至何處存放。又說，代工種植的苗株，良率均達百分之85以上，符合合約規定，否認有不履行契約情事。

高雄地院判決蘇男勝訴，不用賠償後，許男不服提起上訴，高雄高分審理後大逆轉，認為蘇男要負擅自終止合約責任，但許男也有部分過失，因此判決只要賠償21萬元，不得再上訴，全案落幕。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法