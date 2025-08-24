最低底價10萬！彰縣8筆祭祀公業土地標售 搶便宜留意「這一點」

彰化縣政府今年第一批代為標售祭祀公會未能釐清權屬土地，這次標售土地多有占用情況。（彰化縣政府提供）

2025/08/24 22:38

〔記者劉曉欣／彰化報導〕想撿便宜就趁這一波！彰化縣政府今年第一批代為標售祭祀公業未能釐清權屬土地，共有8筆，這次標售底價最便宜為10萬7000元、最高為1148萬多元，但縣府提醒有意投標人，這次標售土地多有占用情況，一律採現狀標售。

縣府表示，這次公告8筆標售土地，最便宜的一筆是坐落在田尾鄉的頂豐段，總面積35平方公尺，屬於特定農業區農牧用地。而標售底價最高則是位於伸港鄉伸南段，面積有2802平方公尺，為農業區用地。另此標為合計標售也是農業區用地、伸南段0107-0000地號，面積為484平方公尺，合計標售底價為1339萬餘元。

請繼續往下閱讀...

這次共標售8筆土地，因為多有占用情況，得標後，有關地上物或是占用的排除，都必須自行處理。而這8筆土地的權利人或是利害關係人在決標前，還是可以檢具相關證件，向各公所主張申請清理祭祀公業並暫緩標售，如果有符合優先購買權者，也可以在決標後10日內，書面申請主張優先購買權。

這次共標售8筆土地，因為多有占用情況，得標後，有關地上物或是占用的排除，都必須自行處理。（彰化縣政府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法