萬瑞快速道路上衰遇貨櫃車碰撞 轎車180度翻覆4輪朝天

賴姓轎車司機駕駛的轎車被撞後，當場翻覆。（民眾提供）

2025/08/24 22:15

〔記者吳昇儒／新北報導〕賴姓轎車司機今日晚間8時許，駕車行經台62線（萬瑞快速道路）往瑞芳方向行駛時遭一輛貨櫃車擦撞。因撞擊力道猛烈，導致轎車失控180度翻轉。所幸賴男僅受到輕微擦、挫傷，無須就醫。警方獲報後，立刻派員前往現場進行交通疏導，並請基隆工務段將現場散落物清理完畢，繪圖採證後，後續由雙方自行協調賠償事宜。

新北市瑞芳警分局獲報後，立刻派員前往現場查看，發現賴姓司機的轎車已經180度翻覆，4輪朝天，停在內側車道，而肇事的貨櫃車則停在前方。警方對兩名司機進行酒測，兩人酒測值均為0，初步排除有酒駕情形。

警方初步調查，43歲蔡姓貨櫃車司機行經該路段時，與同向的轎車發生擦撞，導致轎車翻覆佔用內側車道。所幸賴姓司機有繫好安全帶，並未受到嚴重傷害。

經基隆工務段將路面油漬及散落物清理完畢後，事故車輛於21時10分拖吊排除，現場解除管制，交通恢復順暢。

賴男駕駛的轎車被撞後，四輪朝天。（記者吳昇儒翻攝）

轎車被擦撞後，後方保險桿破裂，車廂受損。（記者吳昇儒翻攝）

工務段人員趕抵現場，協助清理散落物。（記者吳昇儒翻攝）

