為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    萬瑞快速道路上衰遇貨櫃車碰撞 轎車180度翻覆4輪朝天

    賴姓轎車司機駕駛的轎車被撞後，當場翻覆。（民眾提供）

    賴姓轎車司機駕駛的轎車被撞後，當場翻覆。（民眾提供）

    2025/08/24 22:15

    〔記者吳昇儒／新北報導〕賴姓轎車司機今日晚間8時許，駕車行經台62線（萬瑞快速道路）往瑞芳方向行駛時遭一輛貨櫃車擦撞。因撞擊力道猛烈，導致轎車失控180度翻轉。所幸賴男僅受到輕微擦、挫傷，無須就醫。警方獲報後，立刻派員前往現場進行交通疏導，並請基隆工務段將現場散落物清理完畢，繪圖採證後，後續由雙方自行協調賠償事宜。

    新北市瑞芳警分局獲報後，立刻派員前往現場查看，發現賴姓司機的轎車已經180度翻覆，4輪朝天，停在內側車道，而肇事的貨櫃車則停在前方。警方對兩名司機進行酒測，兩人酒測值均為0，初步排除有酒駕情形。

    警方初步調查，43歲蔡姓貨櫃車司機行經該路段時，與同向的轎車發生擦撞，導致轎車翻覆佔用內側車道。所幸賴姓司機有繫好安全帶，並未受到嚴重傷害。

    經基隆工務段將路面油漬及散落物清理完畢後，事故車輛於21時10分拖吊排除，現場解除管制，交通恢復順暢。

    賴男駕駛的轎車被撞後，四輪朝天。（記者吳昇儒翻攝）

    賴男駕駛的轎車被撞後，四輪朝天。（記者吳昇儒翻攝）

    轎車被擦撞後，後方保險桿破裂，車廂受損。（記者吳昇儒翻攝）

    轎車被擦撞後，後方保險桿破裂，車廂受損。（記者吳昇儒翻攝）

    工務段人員趕抵現場，協助清理散落物。（記者吳昇儒翻攝）

    工務段人員趕抵現場，協助清理散落物。（記者吳昇儒翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播