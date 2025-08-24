台北關防闖奏效！桃機英籍旅客疑攜毒入境 拒檢逃跑未遂已4起

一名英國籍旅客22日疑似攜帶第二級毒品大麻花入境桃園機場，面對海關關員攔查，竟闖關拒檢並試圖逃跑，遭台北關關員與航警制伏，全案已移送法務部調查局偵辦。（台北關提供）

2025/08/24 21:39

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕桃園機場日前才發生3起疑似攜毒入境遭海關攔查逃跑事件，22日又有一名英國籍旅客攜帶第二級毒品大麻花闖關拒檢並試圖逃跑，遭台北關與航警制伏，全案依毒品危害防制條例移送法務部調查局偵辦。

關務署台北關晚間表示，1名英國籍旅客22日晚間9時許自泰國曼谷入境桃園機場，經由綠線（免申報）櫃檯通關時遭到台北關關員攔下查驗，這名旅客不但拒絕開箱受檢、並試圖逃離管制區，最後被3名海關關員及1名航警局安檢隊員合力制伏，隨後也在旅客託運行李中查獲疑似第二級毒品大麻花14.37公斤，由於涉犯毒品危害防制條例，已移送法務部調查局偵辦。

台北關指出，這次事件為5月來桃園國際機場第四起旅客攜毒入境企圖闖關案，台北關已成立「強化動線安排防闖小組」，調整旅客通關動線部署，對外與航警加強聯繫，對內辦理危機演練；面對旅客突發暴力衝撞意圖闖關行為，關員臨危不亂、迅即制伏，對於關員現場危機處理及應變表達高度肯定，與航警局經由跨機關合作有效防堵不法旅客闖關。

台北關強調，將持續加強查緝毒品，並強化與警政、司法跨機關合作，防堵毒品輸入國境，提醒旅客切勿以身試法。

