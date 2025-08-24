為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    花博FF45最後一天傳推擠 男好奇動漫迷「列隊」被撞倒

    眾多動漫迷關注的「FF45（Fancy Frontier開拓動漫祭45）」今天是最後一天，戶外現場卻傳出有動漫迷拍照沒有「列隊」引發衝突糾紛。圖為偶像女團「 KIRIS」成員IVY依函。（資料照，記者吳柏軒攝）

    眾多動漫迷關注的「FF45（Fancy Frontier開拓動漫祭45）」今天是最後一天，戶外現場卻傳出有動漫迷拍照沒有「列隊」引發衝突糾紛。圖為偶像女團「 KIRIS」成員IVY依函。（資料照，記者吳柏軒攝）

    2025/08/24 20:26

    〔記者姚岳宏／台北報導〕眾多動漫迷關注的「FF45（Fancy Frontier開拓動漫祭45）」從22日起於台北花博公園爭艷館熱鬧展開，由於邀請多位日本超人氣Coser來台與粉絲近距離互動，為期3天活動吸引上萬名動漫迷熱情參與，今天是活動最後一天，戶外現場卻傳出有動漫迷拍照沒有「列隊」引發衝突糾紛，有人被撞倒在地，員警到場後、雙方認為是誤會都不提告，最後活動平和結束。

    據知，每一年的FF都會吸引全台灣、甚至國外動漫迷前往朝聖，是國內動漫迷年度盛事，2025年陣容超豪華，包含伊織萌、Enako、宮本彩希等日本Coser女神三本柱都來台灣見粉絲，粉絲也會很有默契地在戶外環繞這些女神圍圈拍攝，稱為「列隊」，現場33歲黃姓男子不知他們在排什麼，想擠進去看，結果被人牆推倒在地，黃男不滿憤而報警。

    中山分局圓山派出所表示，下午2時32分於圓山花博公園，警方接獲通報有糾紛情事、到場了解，黃男稱見花博公園有民眾聚集拍攝表演者，經過聚集人群時，遭關姓男子無故推倒，警方現場檢視，黃男身體無明顯外傷、亦表示不需送醫，告知相關權益後，黃男表示暫不提出告訴，便逕自離去。

