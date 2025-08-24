北市南湖大橋機車猛撞多元計程車起火 19歲騎士及女乘客雙雙受傷

消防人員趕抵立即佈水線射水灌救，同時將騎士及乘客送往醫院救治。（記者陸運鋒翻攝）

2025/08/24 18:52

〔記者陸運鋒／新北報導〕台北市內湖區南湖大橋今天傍晚5時許發生一起車禍，王姓男子駕駛多元計程車迴轉時，遭到後方雙載機車追撞，導致機車瞬間起火燃燒，造成王姓騎士及周姓女乘客，分別雙腿灼傷及全身擦挫傷，由救護車送往醫院救治，所幸沒有生命危險，事故原因尚待調查。

內湖警分局調查，57歲王男駕駛多元計程車，沿南湖大橋南港往內湖方向行駛，下橋後準備右迴轉往堤外便道時，後方行駛的19歲王姓騎士，疑因煞車不及追撞其車尾，由於撞擊力道猛烈，導致整輛機車瞬間起火燃燒，路過民眾見狀紛紛報案。

請繼續往下閱讀...

警消趕抵後，隨即佈水線射水灌救，火勢很快就被撲滅，但事故造成王姓騎士雙腿有12%2度灼傷，後座19歲周姓女乘客臉部擦挫傷及手腳撕裂傷，救護人員隨後將2人送往內湖三軍總醫院治療，幸無生命危險，而王姓計程車駕駛沒有受傷。

警方指出，現場駕駛及騎士均無酒駕情事，已調閱現場監視影像還原事發經過，至於詳細肇事責任歸屬及車禍原因，仍有待進一步調查釐清。

機車撞擊多元計程車後起火，被燒得只剩下骨架。（記者陸運鋒翻攝）

多元計程車遭到後方機車追撞車尾。（記者陸運鋒翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法