債務糾紛 女子竟夥同友人在超商前砍人

許男被砍致雙手受傷。（民眾提供）

2025/08/24 19:16

〔記者歐素美／台中報導〕賴姓女子與許姓男子有債糾紛，今天（24日）上午7點竟夥同洪姓男子，在台中市潭子區某便利商店前等候，俟機持刀及辣椒水攻擊許男。許男被送往醫院，幸僅雙手受傷，無生命危險。賴女等2人為躲避警方追緝，騎乘變造車牌機車逃逸，中途並變裝轉搭捷運，但警方成立專案小組鍥而不舍，約3小時即在文心森林公園小逮捕2人，訊後依殺人未遂、傷害及偽造特種文書罪嫌將2人移送台中地方檢察署偵辦。

大雅警分局指出，許姓男子（33歲）今天上午7點在台中市潭子區某便利商店前，遭騎乘變造車牌機車的2名男女分持刀械與辣椒水攻擊。犯嫌行凶後逃逸，許男則雙手受傷，送醫後幸無大礙。

大雅分局獲報後立即成立專案小組循線追查，發現2嫌為規避查緝，刻意於逃逸途中變裝並轉搭捷運，意圖混淆警方追緝方向，但專案小組仍火速於上午10點左右，在南屯區文心森林公園緝捕2人，並起出犯案兇器及身著衣物。

賴女（30歲）供稱因與許男有債務糾紛，心生不滿，才夥同洪男（30 歲）共謀「教訓對方」。警方訊後依殺人未遂、傷害及偽造特種文書罪嫌等，將賴女與洪男2人移送台中地方檢察署偵辦。

賴女與洪男作案用的凶刀。（民眾提供）

賴女與洪男為躲避警方追緝，中途變裝。（民眾提供）

警方在文化森林公園逮捕賴女與洪男。（民眾提供）

賴女與洪男騎乘變造車牌的機車逃逸。（民眾提供）

