花蓮部落酒後衝突 男持西瓜刀追砍遭制止

花蓮縣秀林鄉水源村發生一起傷害案件。高姓男子與陳姓男子酒後因口角糾紛，高男返家拿西瓜刀衝向陳男攻擊，陳男逃回家中，所幸雙方親友及時上前將人拉開並制止。（民眾提供）

2025/08/24 18:10

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣秀林鄉水源村發生一起傷害案件。高姓男子與陳姓男子酒後因口角糾紛，高男返家拿西瓜刀衝向陳男攻擊，陳男逃回家中，所幸雙方親友及時上前將人拉開並制止，仍造成陳男左膝有傷勢，經救護人員送醫治療後已無大礙。

吉安警分局指出，21日傍晚秀林鄉水源村內發生一起傷害案件，30歲高姓男子與45歲陳姓男子因口角糾紛，高男持刀械攻擊陳男，警方獲報後立即趕赴現場，並立即查扣作案刀械一把，後續也前往醫院製作筆錄，全案朝殺人未遂、恐嚇及傷害罪嫌通知高嫌到案，依法偵辦。吉安警分局呼籲，民眾遇有糾紛應冷靜理性處理，切勿因一時衝動而動手，更不可持械攻擊他人，以免觸法受害。

據了解，高男認為陳男酒後出言挑釁，就返家拿西瓜刀想要教訓陳男，眾親友看到高男氣勢洶洶持刀衝來，不但不害怕還上前阻攔壓制，警方獲報後到場偵辦，要查扣疑似作案用的刀具，但高姓男子並不配合隨便拿出一把菜刀，想要敷衍了事，但從監視器中可以發現為長刀，全案朝殺人未遂、恐嚇及傷害罪嫌把高姓男子函送法辦。

高姓男子與陳姓男子酒後因口角糾紛，高男返家拿西瓜刀衝向陳男攻擊。（警方提供）

