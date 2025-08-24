吉普車駕駛溺斃 消防隊教官：活動違法且山區夏季不適合溯溪

孫男的腿先被發現，消防救援人員在怪手協助下，將孫男身體從泥沙中拉出。（南投縣消防局提供）

2025/08/24 17:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕3部吉普車組越野車隊，昨到仁愛鄉萬大溪溯溪，28歲孫姓男子開的頭部車陷急流，孫男下車查看陷入、遭泥沙掩埋溺斃。帶隊搜救的中心碑消防分隊急流救援教官孫耀亭指出，萬大溪泥沙含量高，萬一陷入急流易遭泥沙掩埋，建議避開水流大的夏季；另吉普車溯溪並不合法，最好不要冒險從事。

昨日帶隊救援的孫耀亭表示，據警方和其他同行車友透露，3部吉普車駕駛都算是新手，對車輛的裝備和溪流不是很了解，事實上夏季山區容易有午後大雨，並不適合溯溪活動，像昨日在救援過程中，到後段即感覺水流變大，救援時隊員們都非常小心。

孫耀亭說，有經驗的溯溪車隊注重吉普車裝備、車身都改得比較高，讓車子側面的截水面積就只有兩個車輪，且老手大多10月過後才會有活動，到現場也會先觀察水流；萬一遇到車身傾斜陷入急流中，有經驗的人，會利用四輪傳動的扭力讓車子脫離泥流或水流。

「吉普車溯溪是違法活動！」孫耀亭說，吉普車溯溪會破壞河道，也會危及環境和自身安全，請民眾避免車輛溯溪；若喜歡極限運動，可考慮另一種「沿著溪流攀登」的溯溪活動。國內有某些水域可合法進行溯溪，建議要從事該運動，應找熟諳水域的專業團隊，參加時要有個人急流救生衣，並穿上防寒衣，防止小石頭撞擊身體四肢，保障自身安全。

