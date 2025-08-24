為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    台中阿伯揮衣求助、警疑綁架衝頂樓 「人質」獲救感動快哭

    警方協助管理員阿伯脫困。（警方提供）

    2025/08/24 17:54

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市近日發生一起「烏龍人質救援」！林姓大樓管理員上頂樓割草，卻因鐵門反鎖被困，最後竟上演「揮衣大作戰」，警方獲報衝上頂樓，本以為是綁架或人質事件，沒想到推門一看，竟是滿身大汗、快哭出來的管理員阿伯，讓整場救援從驚悚瞬間變成爆笑。

    事情發生在20日下午3點半，台中市第一分局公益派出所警員馮婕妮、黃皓璁正在公益路、忠明南路口處理車禍，突然有路人慌張跑來報案：「有人在高樓揮衣服求救！」2名員警腦中馬上浮現電影情節，懷疑是「被囚禁」或「人質脫困」事件，黃員留下處理車禍，馮員則火速趕往大樓13樓頂樓。

    馮員抵達大樓時，大廳空蕩蕩，搭電梯上樓後只聽見「咚咚咚」急促敲門聲，馮員心臟狂跳，邊喊「裡面是誰！」門卻傳來帶哭腔的回答：「管理員啦！」推開鐵門一看，只見72歲林姓管理員阿伯滿頭大汗、雙手狂揮，看到警察來救人，忍不住連連道謝。

    阿伯解釋，下午2點半上頂樓清理雜草，沒想到鐵門自動反鎖，加上忘記帶手機，只能走到女兒牆邊，脫掉上衣對著馬路拚命揮舞，並比「打電話」手勢，希望有人注意，幸好路人眼尖報案，才成功脫困，否則他恐怕得在頂樓「吹風陪雜草」到天黑。

    第一分局呼籲，進出大樓高樓層務必注意門鎖設計，避免發生反鎖意外，並應隨身攜帶手機等通訊工具，以便緊急情況能及時聯繫求助，確保人身安全。

    管理員阿伯上頂樓清理雜草，沒想到鐵門自動反鎖。（警方提供）

    熱門推播