騎車肇逃丟下後座重傷女 基隆男疑似酒駕闖燈警送辦

邱女（紅圈處）被撞飛後倒地，路旁有許多熱心民眾協助指揮交通，預防發生二次車禍。（記者吳昇儒翻攝）

2025/08/24 17:17

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名蘇姓男子22日凌晨透過友人結識20歲邱姓女子，4人一同在市區KTV歡唱；邱女返家後，於當日清晨聯繫蘇男，請他載自己前往百福社區友人家。未料，蘇男騎經工東街、明德二路口，與計程車發生碰撞，蘇男竟丟下傷重的邱女逃逸；邱女最終傷重不治，昨日拔管器捐。警訊後，依公共危險、肇事逃逸等罪，將蘇男函送法辦。

警方調查，在工地上班的蘇姓男子22日凌晨到KTV歡唱認識邱女，依照結帳的帳單顯示，4人共點了20瓶啤酒。邱女離開後先搭計程車返回信義區家中，清晨時聯繫蘇男、請他幫忙載自己到百福社區找朋友。

無照蘇男騎車接到邱女後，行經工東街、明德二路口時闖紅燈，與余姓計程車司機發生碰撞，邱、蘇二人摔車倒地，邱女後腦大出血，但蘇男拔腿逃逸，最後由余姓司機聯繫救護車前往救援，但情況並不樂觀，呈現腦死狀態。

邱父在臉書上PO文求助，表示蘇男肇事後把女兒丟在路上，還拿走女兒手機，請認識蘇男的人轉告他，躲起來不面對，但至少把女兒的手機還給他，因為她的照片都在手機裡。

警方則於案發當日下午通知蘇男到案，當時對其進行酒測，酒測值為0。據悉，蘇男向警方否認有拿走邱女手機，不知手機在哪裡。警詢後，依涉犯公共危險、肇事逃逸等罪，將他函送法辦。

隔日晚間，邱女病況急轉直下，家屬最後決定忍痛拔管器捐；醫護人員深夜緊急進行手術、摘除她的肝臟與眼角膜。邱女捐出的器官幫助至少2人重生，遺愛人間。

據了解，目前家屬仍在積極處理邱女後事，尚未對蘇男提出過失傷害或過失致死告訴。

蘇男（紅圈處）一度查看邱女狀況，見其沒有反應，竟直接逃逸。（記者吳昇儒翻攝）

蘇男騎乘的機車撞到全毀。（記者吳昇儒翻攝）

