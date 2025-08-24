網拍不成大破財！男賣小物遇假買家、進假網站 遭騙轉35萬

凱基銀行台南海東分行行員通報警方，阻止30歲的網路賣家陳姓男子勿再被騙。（民眾提供）

2025/08/24 16:40

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市安南區1名30歲陳姓男子日前在臉書社團想網售矽膠包和保溫杯，不料竟成為詐騙集團眼中「肥羊」，所幸凱基銀行海東分行行員機警察覺有異，立即通報南市警三分局海南派出所員警到場，沒讓陳男帳戶裡226萬多元餘額再被騙轉出去；陳男說，在網路賣個東西，一時不察，居然可能大破財！

據了解，陳姓男子在臉書社團「哆啦A夢拍賣屋」張貼賣物訊息，遇到自稱買家的「周玉玲」表明要跟他買產品，但要用「7-11交貨便」網路平台進行交易。

「周玉玲」引導陳男進入假冒的「7-11交貨便」網站，再推給假冒的「線上客服」、「銀行專員」與陳男聯繫，一步步騙取陳男信任，並要求進行「實名認證」，陳男因此不知不覺中於21、22日2天多次轉帳出去，將帳戶內35萬元轉給詐團。22日下午，陳男再依對方指示、準備到凱基銀行做約定轉帳帳戶程序，幸好行員發現陳男帳戶金流異常，立即通報警方勸阻，驚險保住陳男帳戶內的血汗錢。

南市警三分局表示，此案能成功攔阻，要歸功於銀行行員與警方緊密合作。警方也提醒民眾「網拍販賣小物不會需要『實名制認證』、『專員協助』或『點陌生的網址連結』，若遇到這些狀況就是詐騙行為！」再次呼籲，民眾若有疑慮，請撥打165反詐騙專線或110報案專線查證，並牢記防詐口訣「冷靜、查證、不轉帳」，才能守護辛苦存下的每一分錢。

南市三分局海南派出所警員劉奕廷協助阻止陳男勿再被騙。（警方提供）

