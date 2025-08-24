男子情緒激動大鬧店家、攻擊路人 北市警當場逮捕

今天早上台北市有一名情緒激動的吳姓男子，無端破壞超商玻璃，北市警方獲報後當場逮人，將他管束帶回派出所並依法送辦。（記者王冠仁翻攝）

2025/08/24 15:34

〔記者王冠仁／台北報導〕新竹市李姓男子日前跑去早餐店借廁所被拒，氣得砸店，事後警方卻說他情緒不穩、「不適合逮捕」，引起社會譁然。無獨有偶，今天早上台北市也有一名情緒激動的吳姓男子，無端破壞超商玻璃、攻擊路人甚至還砸毀早餐店桌椅；但不同的是，北市警方獲報後當場逮人，將他管束帶回派出所並依法送辦。

北市警大同分局今天早上8時許接獲報案，民眾聲稱在台北市長安西路上一家超商，有一名男子咆哮鬧事。

警方趕到超商，鬧事男子雖然離去，但警方在附近搜查，不久後在塔城街發現衣著特徵與報案人所說相符男子。當時這名男子情緒激動，不斷咆哮大罵，警方為避免危害，立刻對他施以保護管束再帶回派出所，並查出他是40歲吳姓男子。

警方調查，今天早上吳男不知何故情緒失控，先跑到長安西路一家超商大鬧，砸毀超商玻璃，隨後徒手攻擊一名路人，導致路人頭部輕微紅腫；之後又無故踢踹路旁停放汽車後照鏡以及旗桿，旗桿斷裂時波及另外一名路人右腳，他仍不罷休，最後還砸毀附近一家早餐店的桌椅，再踢倒路旁停放的一輛機車。

警方說，2名先後被攻擊的路人因為傷勢輕微，目前沒有提告，但超商、早餐店以及受波及的車主先後提告，警方最後將吳男依違反社會秩序維護法以及毀損罪嫌送辦。

機車被吳嫌踢倒。（記者王冠仁翻攝）

吳嫌破壞的旗桿殘骸。（記者王冠仁翻攝）

